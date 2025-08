Por falta de pago de OSEF, peligra la continuidad del tratamiento de diálisis para 30 pacientes en Ushuaia

“Me duele profundamente tener que decir esto, pero si no hay una solución hoy, mañana no podremos seguir atendiendo a los pacientes”, lo informó el Dr. Julio Juncos, responsable del Centro de Nefrología y Hemodiálisis Ushuaia. El médico expresó preocupación ante la posible no continuidad del tratamiento de 30 personas con insuficiencia renal crónica.

El centro, que opera en el ámbito privado y es el único en toda la provincia que también brinda diálisis peritoneal, atraviesa una situación económica límite. Según relató Juncos, desde la obra social OSEF se mantienen deudas impagas correspondientes a tratamientos de octubre, noviembre y diciembre de 2024, y no se abona ningún servicio desde abril de este año, “el último mes que nos pagaron fue marzo y ya estamos en agosto», por lo que esto «es insostenible”, explicó el profesional.

La institución no solo atiende a pacientes ambulatorios, sino que también sostiene parte de la alta complejidad de la Clínica San Jorge. En ese sentido, subrayó que muchos de los pacientes están internados, derivados desde otras localidades, y dependen de ese servicio para vivir.

«El problema no es sólo financiero, es también humano», sostuvo, al tiempo que agregó “estamos hablando de tratamientos vitales. Suspender una sola sesión puede derivar en una falla cardíaca, un edema pulmonar, una crisis hipertensiva o incluso la muerte”. “Los pacientes no orinan, cargan con líquido durante el fin de semana y esperan el lunes para aliviar su cuerpo, ¿Cómo les digo que mañana no hay tratamiento?», se preguntó

Actualmente, el centro cuenta con un equipo de aproximadamente 20 trabajadores entre médicos, enfermeros, administrativos y personal de apoyo. Todos, señaló Juncos, viven del esfuerzo conjunto que sostienen hace más de una década. “Comenzamos en 2017 con tres personas. Hoy somos 15 directos y 5 más indirectos y también nosotros estamos siendo llevados al límite”.

En el escenario más crítico, los pacientes deberían ser derivados al Hospital Regional de Ushuaia, pero eso tampoco parece viable: “ya le notifiqué a la directora del Centro de Nefrología del Hospital, tiene excelente predisposición, pero su estructura no puede absorber a todos de un día para el otro», expresó y recordó que lo vivieron en el incendio del hospital, «cuando hicimos un esfuerzo titánico para asistirlos a todos. Hoy es al revés y no tenemos cómo responder a eso”, explicó.

Los tratamientos, recordó, requieren tres sesiones semanales de cuatro horas cada una, con un alto costo en insumos, infraestructura, personal especializado y mantenimiento: “a valores actualizados, el tratamiento es mucho más económico que otros medicamentos de alto costo. Pero ni siquiera ese costo está siendo cubierto”, lamentó y apeló a las autoridades provinciales, a la Legislatura, a la conducción de OSEF: «esto no puede esperar más, ya no hay margen, no podemos financiar más y no podemos permitir que los pacientes paguen con su salud”, cerró.

