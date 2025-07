«La economía no se resuelve con más empleados públicos», advierte Viaña

El ex ministro de Economía, Mariano Viaña, compartió su visión sobre el futuro del sector textil y la situación económica del país y destacó que «lo que viene es lo que ya está anunciado», refiriéndose a la nueva resolución de aranceles que podría complicar aún más la situación del sector. «Estamos complicados. No quiero pensar con una reducción adicional cómo vamos a estar», advirtió.

El ex ministro enfatizó la necesidad de buscar soluciones y estrategias distintas para afrontar la crisis. «Si tenemos un problema de desocupación, no tenemos norte y no hay alternativas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir incorporando gente al Estado, pero no vamos a poder pagarle a nadie», reflexionó. Esta afirmación pone de manifiesto la urgencia de encontrar alternativas viables para la generación de empleo y el crecimiento económico y vaticinó que se viene un situación «muy difícil».

Viaña también cuestionó la lógica detrás de los cupos establecidos para el sector textil, señalando que «ese cupo está relacionado íntimamente a lo consumido con anterioridad ya los valores históricos». Para él, es «insólito» que se mantienen los mismos valores históricos en un contexto de inflación creciente. «Es una cosa injusta», afirmó, al tiempo que se preguntó quiénes serán los responsables de ejecutar las fábricas y cobrar los impuestos que se creen necesarios, y apuntó a una crisis total.

La conversación se tornó más profunda cuando se abordó el tema de las negociaciones con el gobierno. «Siempre hay algún tipo de solución y algún camino. No hay nadie que se quiera suicidar», dijo Viaña, sugiriendo que la clave está en la disposición al diálogo y la búsqueda de acuerdos. «La confrontación no nos lleva a ningún lado. Hemos perdido con la confrontación y vamos a seguir perdiendo», advirtió, instando a todos a colaborar en la construcción de un futuro mejor.

El ex ministro también hizo hincapié en la importancia de la inversión y el crecimiento de la actividad económica. «Lo que necesitamos es que crezca la actividad económica, que haya inversión», subrayó, al tiempo que criticó la falta de desarrollo en el sector petroquímico y la ineficiencia del sistema de transporte. «No hicimos nada para fomentar el transporte marítimo», lamentó, sugiriendo que este es un aspecto crucial que debe ser abordado para mejorar la situación económica.

Viaña concluyó su intervención con un llamado a la acción: «Hay que buscar soluciones más imaginativas, tenemos que buscar soluciones y más conversación para lograr resultados». Su mensaje es claro: la economía no se resolverá con más empleados públicos, sino con un enfoque renovado que priorice la creatividad y el diálogo. «La gente quiere el cambio. Quiere hacer una nueva constitución», afirmó, dejando entrever que el momento de actuar es ahora.

Radio Provincia