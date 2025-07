Mónica Acosta advierte sobre el retroceso productivo en Tierra del Fuego

La incertidumbre y la preocupación dominan hoy el clima en la Cooperativa Renacer, tras una serie de decisiones del Gobierno nacional que golpean de lleno a la industria local. Mónica Acosta, socia y referente de la cooperativa, expresó sin rodeos el difícil panorama: “Se redujo muchísimo las condiciones de estabilidad”.

Acosta recordó que en tiempos recientes, la Ley 19640 permitía a las empresas fueguinas cubrir la demanda local sin mayores trabas, aunque se tratara de un mercado pequeño. “Renacer, como política de fabricación, siempre vendió puerta-fábrica y además propició la venta en las tres ciudades a través de distintos eventos. En la actualidad todo eso se redujo muchísimo, dado cuenta de que con el cambio de Gobierno nacional, el desaliento a la producción local fue más que grande y elocuente”, detalló.

Durante años, la producción de microondas sostuvo la estructura de Renacer. Sin embargo, la situación cambió drásticamente en los últimos meses. A pesar de las promesas del secretario de la Secretaría de Producción de la Nación, Javier Cardin, de mantener beneficios para la industria, “a principio de año se retiró definitivamente la Ley Antidumping o esta ley de protección a la producción, que consiste lógicamente en un beneficio para asegurar las competencias desleales del producto y fomentar la producción local”, lamentó Acosta. El resultado fue una marcada reducción tanto en la fabricación de microondas como en la de televisores.

La nueva coyuntura ha obligado a la cooperativa a recurrir a la modalidad de fasón para mantener algo de actividad en el ensamblado de televisores, pero nada se compara con los volúmenes de años previos. “No está a la altura de años anteriores para abastecer los niveles o el punto de equilibrio, para poder sostener obviamente a 160 familias en la actualidad”, explicó Acosta, reflejando la preocupación por la estabilidad laboral de sus compañeros.

El levantamiento de aranceles sumado a la mencionada Resolución 286 de Nación encendió nuevas alarmas. “Se busca erradicar la producción de celulares en la provincia”, remarcó Acosta, quien además cuestionó la falta de determinados actores clave, como la Aduana, en las mesas técnicas sobre la problemática. “No está un actor que es fundamental, que es la Aduana, que tiene que ver con vender mediante páginas online”.

La dirigente también expresó dudas sobre la información que circula respecto de las supuestas listas de productos desprotegidos: “algunos dicen que a lo mejor introdujeron parte del decreto y le pidieron al chat gpt que viera enunciada la cantidad de productos, cuando en realidad todavía ni se sabe. Y tampoco se puede hablar de productos que ya prácticamente están liberados a la importación porque básicamente no es real eso. Mencionan productos que hace mil años que no se producen como la videocasetera”.

Acosta fue categórica al cuestionar a quienes impulsan la apertura total del mercado, porque “tenemos lobbystas dentro de la propia comunidad que alientan la apertura indiscriminada de importación. Dicen que con todas estas medidas que toma el gobierno nacional después van a conseguir productos más baratos, y no es cierto: no solamente que no bajan, sino que están muchísimo más caros que antes”.

