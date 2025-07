«El fondo del problema es la gestión, no la falta de recursos», advierte Von Der Thusen sobre la crisis de la OSEF

Una ley votada de apuro, consensos mínimos y muchas preguntas en el aire. Así resume la Ley de sostenibilidad y fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) aprobada en la última sesión de la Legislatura Provincial, el legislador Raúl Von Der Thusen: https://redintdf.com/provincial-2/2025/07/09/alcanzaron-el-consenso-para-fortalecer-la-obra-social-fueguina.

Una norma que pretende sacar a la obra social provincial de su crisis más profunda. Sin embargo, según el legislador, la solución está lejos de ser definitiva: «Se votó una ley porque había que dar una respuesta inmediata a un problema urgente, pero el fondo de la cuestión es la administración y la gestión: si no cambiamos eso, nos volveremos a ver en este mismo lugar».

Von Der Thusen, aún recuperándose de «un virus bastante fuerte» que recorre la provincia —»no sé si es COVID, pero son los mismos síntomas» asegura—, recibió a este medio tras casi 16 horas ininterrumpidas de debate parlamentario. «Ese día fue larguísimo. No creo que haya un consenso real, pero había que actuar. El Gobierno exigía una respuesta y los prestadores privados amenazaban con cortar servicios en 48 horas», relata. La presión era asfixiante: pacientes en riesgo, la clínica San Jorge advirtiendo que dejaría de atender y la OSEF al borde del colapso económico.

El paquete aprobado no resuelve el laberinto financiero, pero introduce controles y mecanismos de compra ágil de medicamentos urgentes. «Creamos un área de seguimiento que no suma gastos ni personal, pero obligará a la OSEF a informar periódicamente a la Legislatura. Y algo clave: logramos que no se toque el bolsillo de los trabajadores ni jubilados, que era una línea roja para nosotros», explica Von Der Thusen.

Sin embargo, el legislador advierte que hubo artículos polémicos, como la posibilidad de pedir fondos a la Caja de Jubilaciones. «No estoy de acuerdo con estas transferencias, pero no nos dejaron votar artículo por artículo; era todo o nada. Al menos, a diferencia de la Ley 1540, esto no es automático ni obligatorio, pero abre una puerta peligrosa», alerta.

Para el legislador, el verdadero drama de la obra social no es la plata, sino la forma en que se la gestiona. «Siempre nos quieren hacer discutir temas económicos, pero la raíz de la crisis —insiste— es la falta de gestión. Recibo mensajes todos los días de gente que no puede acceder a un remedio o una práctica, no por falta de fondos, sino porque nadie responde un mail, porque hacen ir cuatro veces a un adulto mayor por un formulario mal llenado. Eso es gestión».

Von Der Thusen advierte sobre los riesgos de haber aprobado una ley «a las apuradas», sin debate profundo con todos los sectores involucrados. «Tres meses discutiendo la crisis y a último momento, nos meten un proyecto de emergencia reformulado y hay que votarlo ya. ¿Por qué no llamaron antes a los representantes de la Caja, de los puertos? Muchos trabajadores portuarios me están pidiendo reuniones porque están preocupados por la intención de usar fondos del puerto para cubrir agujeros de la obra social», señala.

Crítico de la deriva del sistema, Von Der Thusen se detiene en un fenómeno que preocupa a muchos: el avance del sector privado en la provisión de salud. «En Tierra del Fuego, el 80% de las prestaciones están en manos privadas. Eso es darle la salud de la gente a quienes buscan rentabilidad y deja al Estado sin herramientas. Hay que fortalecer el sistema público urgentemente, como dice la Constitución».

«Si no cambiamos la ley 1071 y damos poder real de decisión a los trabajadores y jubilados dentro del directorio, seguiremos viendo que el único que puede decidir es el gobierno de turno. Hoy ni el presidente ni los vocales de la Caja pueden frenar la sangría, porque la norma los ata de manos», sentencia.

Aunque su nombre suena para una posible candidatura a diputado nacional, Von Der Thusen lo descarta por ahora: «No he tenido ninguna conversación, estoy abocado a mi trabajo legislativo. Hay que defender los intereses de Tierra del Fuego con experiencia real, no yendo a aprender al Congreso, sino a enseñar y defender nuestra soberanía y economía desde el primer día».

¿Y ahora? “Dimos una herramienta. Si en tres meses la situación no mejora, vamos a impulsar una reforma de fondo. Pero el problema no es de plata, es de gestión. Si no cambian eso adentro de la OSEF, siempre estaremos corriendo detrás de la próxima crisis», concluye Von Der Thusen.

