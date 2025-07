Vialidad Nacional de Tierra del Fuego: «Los trabajadores, estamos con una incertidumbre tremenda»

Ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de disolver la Dirección Nacional de Vialidad, los trabajadores fueguinos viven en situación de incertidumbre laboral.

Daniel Núñez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de Tierra del Fuego en declaraciones a RADIO PROVINCIA, sostuvo que «los trabajadores estamos en una incertidumbre tremenda. El decreto salió el martes con la disolución directamente de vialidad, ni siquiera reestructuración o lo que fuera, como quiera llamarle. La verdad que nos cierran. Pasamos a depender del Ministerio de Economía hasta que este decida cuánto tiempo más nos queda o qué van a hacer».

«El decreto dice es que el Ministerio de Economía tiene equis cantidad de tiempo hasta que ellos decidan qué hacer con Vialidad pero no hay nada concreto», resaltó Núñez y agregó que: «Es como una agonía a largo plazo o a corto, como quieran llamarlo. Es disolución, directamente, no es una reestructuración, no es una reorganización, no es una fusión con otra gente».

Señaló que la población desconoce la importancia de Vialidad Nacional ya que se busca, desde el Gobierno Nacional, «hacer entender a la población o a la ciudadanía de que todos somos corruptos o lo que fuera. La verdad que el trabajador no tiene la culpa de los que hayan pasado por arriba o lo que hayan hecho o tomado decisiones con el organismo. Nosotros salimos todos los días a mantener la ruta. Con el desfinanciamiento que venimos teniendo de que asumió este gobierno, que prácticamente es el 100%», explicó.

Mas allá de la incertidumbre, se continua con el mantenimiento de la Ruta Nacional Nº3 que conecta la provincia con el país: «seguimos cumpliendo nuestras funciones hasta que ellos decidan que hacer, pero no sabemos si mañana llegamos y tenemos el candando en la puerta, esto no se lo deseo a nadie».

Ante la supuesta información de que Gendarmería se haría cargo del control de tránsito mientras que la secretaria de Transporte hará la parte operativa. «Esto no puede ser porque Transporte no tiene equipo. O sea, si Gendarmería absorbe lo que en su momento es seguridad vial para hacerse control de lo que es de rutas, pero más que nada es papelerío o lo que fuere. El mantenimiento lo tiene que hacer sí o sí una empresa que cuente con un equipo», reveló.

El sindicato prepara acciones legales para intentar revertir la decisión. «El plan de lucha es presentar amparos en la Justicia para dar marcha atrás en el Decreto, hay herramientas para revertir esta situación», advirtió.

Núñez finalizó diciendo que para el presidente Javier Milei «el empleado público para este gobierno no sirve, y Vialidad, para él, también es un sinónimo de corrupción, entonces le vino todo al pelo como para tratar de disolverla como lo hizo».