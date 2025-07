“Fue una ley posible, no la ideal, pero necesaria para afrontar la crisis” de OSEF

El legislador Pablo Villegas analizó la reciente sanción de la Ley de sostenibilidad y fortalecimiento de la OSEF, la cual busca dar respuesta a la crisis financiera de la obra social. En ese sentido, Villegas defendió la decisión legislativa, remarcó los límites y responsabilidades del Poder Legislativo y criticó la falta de iniciativa política del Gobierno.

La ley aprobada fue producto de “una justa comprensión de la circunstancia histórica en la que tiene que ejercer la responsabilidad de construir a través de una decisión y de una sanción de una ley ciertos marcos de gobernabilidad”. Reconoció que “no es lo ideal”, pero que se trató de “una ley posible” alcanzada por el consenso de los distintos bloques políticos.

“Han buscado que se trataran otros asuntos que también, creo yo, son importantes para fortalecer el sistema de salud público provincial, pero es lo que se llevó el consenso de los distintos bloques políticos”, explicó y agregó que “aportamos con el acompañamiento de nuestro voto a una ley que, entre otras consideraciones, no crea un fondo específico para el pago, lo dejó de hacer afectando los recursos que obtiene el Estado Provincial por el pago de Ingresos Brutos”.

Para Villegas la ley sancionada es una medida necesaria y producto del consenso, aunque reconoció que está lejos de ser la solución ideal. Además criticó la falta de liderazgo del Ejecutivo y subrayó la importancia de las nuevas herramientas legislativas para afrontar la crisis de la obra social.

Consultado sobre la utilización de fondos de la Dirección Provincial de Puertos, Villegas aclaró: “El Puerto es una entidad autárquica, por así decirlo. Va a ser declaración de una de las sanciones, una ley provincial. Es que la Legislatura, a mi modo de ver, tiene atribuciones como para definir lo que definió”. Sin embargo, admitió: “A mí sinceramente me hubiera gustado que los recursos que obtuvo la Dirección Provincial de Puertos se afecten a mejorar las condiciones. Pero cuando uno tiene que tomar decisiones, surgió entre generarle una reducción salarial a miles de trabajadores y afrontar un recurso por uso privado financiero que no fue utilizado por las autoridades y la dirección del puerto, el mal menor fue este”.

Sobre la legalidad de la medida, Villegas reconoció que “es una cuestión opinable en términos jurídicos o judiciales”, pero recordó que “hay antecedentes de esa característica”, como el financiamiento de la apertura del centro de rehabilitación en Ushuaia.

Villegas fue enfático al deslindar responsabilidades: “La responsabilidad política no es de los legisladores. Nosotros habilitamos herramientas y la ejecución de esas herramientas, la oportunidad, los modos, la discrecionalidad de esas herramientas depende del Poder Ejecutivo Provincial”.

En ese sentido, criticó la falta de iniciativa del Gobierno: “Es la figura del Gobernador quien no ha tenido el coraje político ni siquiera de presentar un proyecto de ley con su firma respecto de este tema, después de casi seis años”.

El legislador reiteró su rechazo a una reducción salarial de los trabajadores estatales: “Hoy no están dadas las condiciones. No creo que esa sea la solución a los problemas”, dijo y remarcó que “no resultaría lógico, ni racional ni justo, si por un lado el Gobernador me invita a mí en no muy buenos términos como lo hizo la otra semana, para que busque herramientas financieras para fortalecer los salarios de los docentes y por otro lado se sancione una ley que implique una reducción salarial por el pago de mayores aportes a la obra social”.

En otro contexto, respecto a la prórroga de concesiones hidrocarburíferas, Villegas señaló: “A mí me hubiera gustado discutirlo en las comisiones, citar a los representantes de las empresas y del Poder Ejecutivo y asesorarme debidamente con gente entendida en la materia. Pero dada la circunstancia, lo acompañé porque era una herramienta financiera muy importante para que el gobierno provincial pueda cumplir con sus cometidos mínimos”.

Con respecto a la Nueva Ley Orgánica del Registro Civil, el legislador destacó la sanción de la nueva Ley porque permite a los padres inscribir con nombre y apellido a los hijos que fallecen en el vientre materno o al momento del parto: “hasta hoy teníamos una Ley Orgánica del Registro Civil que obligaba a inscribirlo como NN, lo que era una disposición legal y absolutamente injusta. Con esta incorporación hemos creado un registro especial donde los papás puedan tener la posibilidad de inscribir a sus hijos con el nombre y el apellido con el que soñaban”.

“Creemos que en cierto modo hemos hecho una Tierra del Fuego un poquito más justa, porque hay que ponerse en los zapatos de esos pocos que ven frustrados sus sueños de poder tener un hijo con vida”, concluyó.

Radio Provicia