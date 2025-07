Sánchez Posleman advirtió: “El 10 se cae el convenio y la salud de muchos está en riesgo”

En un tono de preocupación creciente, el Dr. Carlos Sánchez Posleman, director de la Clínica San Jorge, denunció públicamente la crisis que atraviesa la obra social provincial y responsabilizó tanto a los gremios como a la dirigencia política por la falta de acción. Confirmó que a partir del 10 de julio se cae el convenio con la obra social y muchas prestaciones quedarán suspendidas.

“El directorio de la Caja de Jubilaciones niega un adelanto de aportes, profundizando aún más la crisis de la obra social. Parece una movida adrede para quebrar el sistema”, denunció Posleman en declaraciones radiales. Aseguró que, de no haber una solución urgente, no podrán continuar con cirugías programadas ni tratamientos de enfermedades crónicas.

El profesional fue enfático al afirmar que el hospital público no está en condiciones de absorber la demanda que dejarán los prestadores privados al cortar servicios: “Estamos ante una situación muy delicada. Se vienen abajo programas enteros de médicos itinerantes”, dijo.

El médico apuntó contra los dirigentes gremiales, legisladores y directores de la obra social y la Caja de Jubilaciones. “No tienen idea de lo que significa la salud, pero definen cosas fundamentales. Son responsables de dejar sin cobertura a jubilados y enfermos crónicos”, sostuvo.

Reveló además que hubo presiones políticas para frenar el préstamo que hubiera evitado el colapso del sistema. “El presidente de la Caja se arrugó el bolsillo y dijo ‘vamos a ver qué dice el gobernador’. Eso fue una cobardía”, señaló, al tiempo que cuestionó que la obra social no haya sido declarada en emergencia, pese a que se discute hace más de cuatro meses.

Sánchez Posleman rechazó los ataques que apuntan a su rol como prestador privado. “Llevo 60 años en esta provincia, tengo a mis hijos acá, y lo que quiero es lo mejor para esta tierra. El que diga que esto es personal, que venga y me lo demuestre”, desafió.

Además, propuso un debate público sobre el sistema de salud y cómo se financia: “Que se sienten los gremialistas, los políticos y los dirigentes a discutir cómo se resuelve esto. Pero que no sigan diciendo que defienden al trabajador mientras lo dejan sin atención médica”, lanzó

La confirmación final del doctor fue contundente: “El 10 se termina todo. No hay más prórroga, no hay convenio. Vamos a trabajar solo con modalidad de reintegro”. Indicó que su equipo no tiene respaldo para continuar: “No puedo seguir sosteniendo esto sin recursos. Los médicos no quieren seguir esperando pagos que no llegan”.

La situación genera alarma en miles de afiliados. Posleman insistió en que la obra social está quebrada y que urge un plan de salvataje estructural, no parches. “Cuando una empresa está fundida, no hay más tiempo para esperar consensos. La salud de la gente está en juego”, finalizó.

Radio Provincia