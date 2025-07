 Clínica San Jorge rescindirá contrato con OSEF a partir del 10 de julio: ‘La salud no puede ser un privilegio’, dijo Sánchez Posleman

Carlos Sánchez Posleman, socio gerente de la Clínica San Jorge, confirmó que la Clínica rescindirá el contrato con OSEF a partir del 10 de julio próximo y advirtió que “la obra social está fundida”. Aseguró que los médicos “ya no están dispuestos a seguir trabajando por estos valores” y lamentó la falta de respuestas del Gobierno y la Legislatura frente al colapso del sistema: «espero que los legisladores tomen una buena decisión para solucionar de fondo el tema. No da para más», sostuvo

El Dr Sánchez Posleman, abordó con crudeza y sin rodeos la profunda crisis que atraviesa la obra social y explicó que el problema central es financiero y estructural, arrastrado desde hace décadas: “Esto lo venimos planteando hace tiempo. Ya en 2021 se presentó el problema en la Legislatura y no se tomó en cuenta. En noviembre del año pasado volvimos a advertir y en marzo dijeron que se iba a resolver y nunca se resolvió”.

Ante la falta de respuestas, desde la obra social se acogieron a la cláusula contractual para rescindir el convenio, y pese a prórrogas sucesivas, los prestadores decidieron no continuar sin un nuevo acuerdo. “Los médicos me dijeron que no estaban dispuestos a dar más prórrogas. Que su contrato no se cumplió. No hubo aumentos acordes a los salarios públicos ni a los valores de convenio”, detalló Sánchez Polesman.

También cuestionó duramente los discursos vacíos que circulan en el plano político. “Algunos pierden credibilidad. Se habla del ‘proyecto de los trabajadores’, pero nunca se presentó públicamente. Los legisladores no mostraron ninguna discusión seria, solo barricadas discursivas. ¿Qué defienden entonces?”, se preguntó con ironía.

Sobre las acusaciones respecto de presuntas irregularidades en compras de medicamentos, fue categórico: “Si hay una denuncia, que se haga en la Justicia. Es muy fácil hablar públicamente sin presentar pruebas. ¿Y si por seguir todos los pasos formales el medicamento no llega a tiempo y el paciente se muere?”.

Sánchez Polesman también apuntó a la responsabilidad compartida dentro del sistema: “No alcanza con echarle la culpa al funcionario de turno. ¿Qué hacen los que tienen carrera en salud dentro del hospital? ¿Qué proponen? Siempre es fácil pedir más plata, pero no presentan alternativas concretas”.

El médico recordó que hace más de 40 años trabaja con la obra social, su principal cliente. “Por eso la cuido. No trato de matarla porque de eso vivo yo, pero acá, nadie presenta una propuesta seria. Llevamos años en lo mismo”.

También desmintió que el sector privado crezca por el deterioro del hospital público: “He crecido por mi trabajo, porque tomé riesgos y créditos. Pueden pedirme una pericia contable si quieren, no fue por el colapso del hospital, fue porque aposté por la tecnología cuando nadie lo hacía”.

Su mayor preocupación es que el sistema de salud termine igual que el educativo, ya que “hoy solo los que tienen dinero acceden a una buena educación. No quiero que eso pase en salud. Si soy diabético y no tengo obra social, no hay sueldo que me alcance para comprar insulina. La salud no puede ser un privilegio”, afirmó.

“Quiero un sistema de salud solidario, que todos hagan un poco de esfuerzo para sostenerlo, y que todos puedan acceder, no solo el que tiene plata”, enfatizó por último.

Radio Provincia: