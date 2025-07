«¡Quieren vaciar la Caja de Jubilaciones para tapar el desastre de la obra social!»

El legislador Pablo Villegas (MPF) realizó duras críticas a la intención del Gobierno fueguino de solicitar un préstamo a la Caja de Jubilaciones para cubrir el déficit de la obra social estatal (OSEF), al tiempo que advirtió sobre la inviabilidad jurídica y económica del proyecto de ley de financiamiento promovido por el Ejecutivo. También respondió con firmeza a cuestionamientos del gobernador Gustavo Melella.

Consultado sobre una nota enviada por la presidenta de OSEF al titular de la Caja de Jubilaciones solicitando un anticipo por el total de aportes y contribuciones previsionales del 2025, Villegas fue contundente:

“Pareciera ser que el Gobierno quiere utilizar a la Caja de Jubilaciones como fuente de financiamiento, no solamente para la obra pública, sino también ahora para la obra social. En principio uno lo ve con malos ojos. Si hay una entidad del Estado que está en una situación económica y financiera muy complicada, es la Caja”.

El legislador expresó preocupación por el impacto que este tipo de decisiones puede tener sobre la sostenibilidad del sistema previsional: “Esto es sentido común: yo no le prestaría plata a alguien que está medio jodido. Me parece que la solución pasa por otro lado. Hay una tozudez del Gobierno de no abrir el debate de manera seria”.

Villegas también se refirió al intento del Gobierno provincial que los municipios, especialmente Ushuaia, aporten fondos para cubrir el déficit de la OSEF.

“Hace unos meses el Gobierno le entregó al municipio de Ushuaia 5 mil millones de pesos para pavimentar. ¿No hubiera sido más lógico afectar esos recursos a la obra social en lugar de ahora pedirles plata?”

Además, el legislador recordó que en el pasado ya se afectaron recursos de la Caja para cubrir el rojo de OSEF: “Ya tuvimos que quitarle el 75% de unos recursos financieros extraordinarios a la Caja para bancar a la obra social. Ahora quieren más. Yo personalmente no lo haría si estuviera en la Caja”.

Respecto del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para incrementar alícuotas impositivas y así obtener más recursos, Villegas señaló que “es inviable en términos económicos y jurídicos” ya que violaría el consenso fiscal firmado entre Nación y provincia:

“El titular de AREF dejó en claro que el 90% de los recursos que buscan obtener con el proyecto dependen de violar ese acuerdo. Romper ese consenso podría hacer que las empresas petroleras recurran a la Justicia y el perjuicio sería mayor para la provincia”.

Villegas también respondió a declaraciones del gobernador Melella, quien lo acusó de querer enfrentar a padres con docentes con su proyecto para regular las “desobligaciones docentes”.

“Me sorprende que después de tantos años de conocernos diga eso. La finalidad de ese proyecto es poner reglas claras. No puede ser que en una semana haya un solo día de clases normal. Esto no se puede naturalizar. No estoy en contra de los reclamos, pero tienen que tener legalidad y razonabilidad”.

El legislador anticipó además la presentación de un nuevo proyecto para derogar la ley 1585, mediante la cual se contrataría a la UBA para desarrollar un manual de procedimientos para el Ministerio de Educación.

“Nos cuesta más de 4.300 millones de pesos. Es un atentado a la inteligencia. Tenemos más de 100 funcionarios políticos y más de 600 cargos jerárquicos en el Ministerio. ¿Y tenemos que pagarle a Buenos Aires para que nos hagan un manual? No jodamos, pongámosle racionalidad a las cosas”.

Villegas cerró su intervención asegurando que continuará haciendo propuestas legislativas, pero pidió al Gobierno apertura y honestidad en el debate: