Comerciantes de Tolhuin en crisis por los cortes de luz: «estamos cansados de los cortes sin aviso, copian y pegan mensajes en redes sociales»

Tolhuin vive una emergencia energética que golpea con fuerza al sector comercial. Durante varios días consecutivos, los cortes de luz afectaron sin previo aviso a vecinos, emprendedores y empresas, generando pérdidas económicas y profundizando el malestar ante lo que consideran una absoluta falta de planificación y respuestas concretas por parte del Gobierno.

La situación en la ciudad fue registrada en una serie de entrevistas realizadas por el periodista Gabriel Nieto, quien dialogó con comerciantes que, hartos del silencio oficial, decidieron hacer pública su indignación. Uno de ellos es Roberto Orlando, comerciante y empresario local que aseguró: “Nosotros tomamos la acción radical de salir a comprar un generador. Sale 9 millones de pesos. Hicimos cambio de los hornos eléctricos a gas porque es la única forma de garantizar que el producto no se eche a perder en caso de que se nos corte la luz”.

Orlando detalló el impacto de los cortes: “Tenemos freezer, elaboración de panificación, eventos en vivo… Se nos corta la luz a mitad de una cocción y eso es producción tirada. Una vez estuvimos ocho horas sin luz”. Y cuestionó con dureza la respuesta de las autoridades: “La única llamada que tuve de la DPE fue para decirme: ‘Ustedes tienen que prever eso’. Esa fue toda la respuesta”.

A esta crítica se sumó Manuel Barrientos, secretario de la Cámara Empresarial y de Servicios, quien expresó su frustración: “Estamos cansados de los cortes sin aviso. No tenemos respuesta de nadie. Copian y pegan mensajes en redes sociales, y lo único que vemos es una mentira”. Según señaló, los comerciantes organizados en la Cámara —más de 30— comparten una misma realidad: mercadería perdida, eventos cancelados y empleados que deben ser enviados a sus casas por falta de condiciones laborales básicas.

Barrientos explicó que la situación afecta incluso a sectores vitales como el turismo: “Nos cortan las piernas. Vivimos de la gente que viene los fines de semana desde Ushuaia y Río Grande. Nos cortan viernes y sábado, que es cuando más se trabaja”. Y apuntó: “Dicen que compraron un equipo nuevo y que los viejos funcionarían en simultáneo. Nada de eso sucedió. Hoy estamos pagando las consecuencias”.

Otra voz que se sumó al reclamo fue la de un tallerista que prefirió mantenerse en el anonimato. Contó que mientras reparaban un vehículo de urgencia para un cliente que debía volver a Río Grande, se cortó la luz y “tuvimos que seguir a linterna, con el celular. Cuando volvió la electricidad, se nos quemó el cargador de batería”. Pese a tener un grupo electrógeno, lamentó: “Seguimos perdiendo cosas. Prometieron soluciones, pero seguimos igual. Nadie se hace cargo de nada”.

El denominador común en todos los testimonios es el mismo: falta de inversión, ausencia de planificación y desinterés por parte de los funcionarios provinciales. “Tolhuin ha crecido, pero sigue con un sistema eléctrico de los años 80. No podemos seguir generando electricidad en tres ciudades distintas como si estuviéramos en otra época”, advirtió Orlando.

Barrientos cerró con una advertencia: “Estamos más que dispuestos a llegar hasta lo último. Queremos vivir mejor, como dijo el gobernador, pero estamos viviendo peor. En Tolhuin no hay inversiones, no hay nada. No sé si es un problema político con el intendente, pero los que pagamos las consecuencias somos nosotros”.

Mientras tanto, desde el Gobierno se anunció la llegada de repuestos para reparar los generadores, pero los vecinos ya no creen en promesas. Como sintetizó uno de los entrevistados: “Esto es un parche para hoy. El problema más grande va a ser mañana”.

