“Salió corriendo como una rata”: dura crítica de la senadora Cristina López contra Guillermo Francos por ausentarse del Senado

La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, lanzó durísimas críticas contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego de que este se ausentara nuevamente del Senado, postergando su comparecencia en el recinto para responder las preguntas que legisladores y legisladoras le habían enviado con anticipación.

“El que le quedó grande ese cargo es a él. Salió corriendo como una rata la semana pasada del Senado y lo estuvimos esperando para que termine de explicarnos a los fueguinos y fueguinas qué pasa. Y la verdad es que no apareció”, afirmó la senadora.

Según explicó López, Francos debía asistir este martes a las 11 de la mañana al Congreso, pero, “ayer a última hora, casi rozando las 00:00, mandó un correo al mail oficial del Senado dirigido a Victoria Villarruel, diciendo que no iba a poder asistir porque tenía otros compromisos ya pactados”.

López detalló que el cuestionario con las consultas fue entregado por escrito un mes antes, pero Francos respondió recién un día y medio antes de su frustrada presentación, lo que calificó como un acto de desprecio institucional. Entre los temas planteados, se incluyen graves problemáticas estructurales, de seguridad y conectividad en la provincia más austral del país.

“Estamos esperando en el recinto para que deje de hacerse la víctima y venga a dar explicaciones. Queremos saber por qué tanta miseria para todos nosotros”, lanzó.

Entre los temas que a la senadora le preocupan y quería respuestas están el radar instalado sin consulta pública ni transparencia: “¿Qué pasó con el radar que fue puesto a espaldas de todos los fueguinos y fueguinas? ¿Saben que estamos expuestos a que nos espíen o no?”.

La base naval integrada y el silencio oficial: “Evaden las preguntas concretas. Días después de negarse a dar respuestas, se sacaron fotos con el jefe mayor de las fuerzas de seguridad sin dar ningún tipo de explicaciones”.

López aseguró que el nivel de desprecio institucional con el que el Gobierno responde los pedidos del Congreso es “increíble”.

“No es que me miente a mí. Nos miente a todos en la cara y encima se hace el ofendido. Es increíble que se ofenda solamente porque le dije la verdad en la cara: mentiroso”, declaró López contra Francos.

A eso sumó una crítica directa a Javier Milei y al discurso oficialista, recordando: “¿Por qué no sale a repudiar a su presidente? Todos sabemos el vocabulario que utiliza este Gobierno. ¿No se acuerdan cuando Milei llamó pedófilos a los homosexuales? Y Francos lo defendió, dijo que los homosexuales deberían quedarse en su casa y que de la puerta para adentro hagan lo que quieran”.

La senadora no ocultó su indignación por la falta de recursos, presupuesto y atención a los problemas estructurales de Tierra del Fuego.

“Hace más de un año y medio que no tenemos presupuesto, y mucho menos para Tierra del Fuego. No hay plata para absolutamente nadie. Los jubilados tienen que elegir entre comer, comprarse un remedio o pagar la luz”, dijo.

El Paso San Sebastián y la falta de tecnología para el control fronterizo: “Lo único que tenemos como escáner es a un perro de la fuerza de seguridad. Es una locura lo que está pasando”.

La ruta nacional N°3 y el abandono vial: “Hoy nuevamente aparece en los diarios: está intransitable. No va a haber mantenimiento para este invierno. Ni siquiera declaran la emergencia vial”.

Para López, lo que sucede con Tierra del Fuego es grave y pone en evidencia la desatención total del Gobierno Nacional hacia las provincias más alejadas del centro político del país.

“Se están haciendo los tontos, miran para otro lado. Creo que no están a la altura de las circunstancias. La Libertad Avanza no está gobernando, está dejando que todo se derrumbe”, sentenció.

Cristina López también denunció el maltrato y la discriminación que recibió por parte de sus colegas, tras haber criticado de frente al jefe de Gabinete:

“Fui la única que maltrataron en ese recinto. Nadie le dijo nada a nadie. Ahora les dije mentiroso y saltaron todos. ¿Por qué? Porque soy mujer y peronista. Y no le encuentro otra explicación”.

“Yo no estoy en una banca para decirle a todo que sí. Voy a defender Tierra del Fuego como me salga, aunque les moleste a Francos y a todos los del Gobierno nacional”.

“Todos sabemos quiénes terminaron siendo la casta. ¿Quiénes son los mentirosos en este gobierno? Los que dicen defender Tierra del Fuego, pero van al recinto, se sientan y les levantan la mano al Gobierno Nacional. Que el pueblo les pida explicaciones”, reclamó, en alusión directa al senador Pablo Blanco.

“Franco pidió que le pida disculpas para volver al Senado”: Cristina López lo acusa de ser “la víctima” mientras ignora los reclamos de Tierra del Fuego

“Franco pidió que va a volver al Senado pura y exclusivamente si me disculpo con él”, afirmó López. “Le dije que no. Que no le voy a pedir disculpas. Se las voy a pedir públicamente cuando el presidente Milei se retracte, cuando pida disculpas a Tierra del Fuego, a los homosexuales, a los periodistas y a todos los que viene agrediendo desde que asumió”, sostuvo con firmeza.

“Él debería dar el ejemplo y no lo está haciendo. Él es el que genera maltrato, el que genera violencia, y nadie le dice nada”, apuntó. En contraposición, remarcó el acompañamiento que siente en la calle: “Los vecinos te reciben bien. Cuando voy al supermercado la gente se acerca y me dice que no afloje, que siga defendiendo Tierra del Fuego. Yo no me escondo”.

Y desafió a los representantes del oficialismo: “Quiero ver a los de La Libertad Avanza si pueden salir a la calle. Quiero verlos. Porque ahora se acercan las elecciones y están todos quietitos”.

La legisladora fueguina también alertó por el progresivo deterioro de las condiciones sociales y estructurales en la provincia, y advirtió sobre el abandono de parte del Estado nacional.

“Es muy triste lo que está pasando, sobre todo para nosotros, que estamos aislados y cada vez nos quitan más derechos que tanto costó construir en Tierra del Fuego”, expresó.

López confirmó que el bloque del Senado se reunirá nuevamente para evaluar la situación y que insistirán en que el jefe de Gabinete se presente.

“Vamos a reiterar el pedido. Hoy a las 16:00 tenemos reunión de bloque. Francos no es el ombligo del mundo. Esperemos que por lo pronto renuncie, y después por supuesto que se lo va a volver a invitar. Y si no vuelve al recinto, algunas medidas se tendrán que tomar”, aseguró.

Y cerró con una afirmación que define su postura en el Senado:

“Yo no estoy en una banca para decirle a todo que sí. Estoy ahí para defender Tierra del Fuego como me salga”.