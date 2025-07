“La gravedad institucional es enorme”: Pintos advierte que el juez Leonelli podría haber violado el Código Penal por tenencia de imágenes prohibidas

El abogado Jorge Pintos, especialista en ciberdelitos, analizó la situación del juez penal Andrés Leonelli, investigado por presunta tenencia de pornografía infantil, y alertó sobre la trascendencia institucional del caso, al tiempo que criticó duramente los argumentos esgrimidos por su defensa, el abogado Gustavo Ariznavarreta.

“Por la figura de un juez involucrado y por tratarse de un delito vinculado a la cibercriminalidad, el tema tiene una gravedad institucional enorme”, afirmó Pintos. Además, sostuvo que no solo se debe analizar la posible comisión de un delito, sino también “la omisión de determinadas cuestiones vinculadas al ejercicio de su función como juez”.

El especialista expresó su sorpresa por las declaraciones públicas del abogado defensor del magistrado, y fue tajante al señalar que “acá no interesa si las imágenes eran parte de un expediente judicial que estaba manejando el juez o si eran material de trabajo”, dado que el foco legal está puesto en la tenencia consciente del material.

Pintos explicó que el artículo 128 del Código Penal en claro y establece distintas figuras punibles. “El primer párrafo es general, contempla acciones como producir, financiar o difundir pornografía infantil, pero en este caso lo relevante es el segundo párrafo”, puntualizó.

Ese apartado —detalló el abogado— penaliza específicamente al que “a sabiendas tenga en su poder imágenes” de partes genitales de menores de 18 años, y lo hace independientemente de si hubo difusión o producción. “Lo fundamental es que las imágenes estén almacenadas en un sistema propio de la persona que las posee”, aclaró.

“En este caso, el solo hecho de haber subido ese material a una nube de su propiedad —como se conoció públicamente— ya encuadra dentro del delito, porque evidencia una acción consciente y personal”, subrayó.

“Lo más grave no es solo la imputación, sino que se trata de un juez que conoce la ley, la aplica todos los días y aún así habría violado varios artículos del Código Penal”, sostuvo Pintos.

Según explicó, el material habría sido detectado en una nube personal del magistrado, y no en un sistema judicial autorizado. “La sola tenencia ya constituye un delito, según el artículo 128 del Código Penal. Si se confirma que Leonelli subió imágenes con contenido sexual de menores a una nube personal, como trascendió, estamos ante un caso de tenencia dolosa a sabiendas”, indicó Pintos.

Además, dijo que “la defensa pública, en lugar de aclarar, terminó por comprometerlo aún más. El propio abogado defensor afirmó que Leonelli guardó las imágenes porque no había sistema en el juzgado, lo que implica conocimiento y voluntad de hacerlo. A confesión de parte, relevo de prueba”.

Para Pintos, el juez podría estar alcanzado por al menos tres delitos del Código Penal:

Artículo 128 (tenencia de pornografía infantil)

Artículo 248 (incumplimiento de deberes de funcionario público)

Artículo 153 bis (captación indebida de información de sistemas restringidos)

“El juez no puede decir que desconocía la ley. Revisa causas por abuso sexual infantil y grooming. Sabe perfectamente cómo se manejan estas pruebas y qué está permitido hacer. No puede apropiarse de imágenes y guardarlas en su nube personal”, remarcó. El abogado fue tajante al pedir medidas inmediatas: “Un juez que está siendo investigado por tenencia de pornografía infantil no puede seguir revisando causas por abuso sexual o grooming. Es incompatible desde todo punto de vista. O pide licencia o debe ser suspendido ya por el Superior Tribunal de Justicia”.

Pintos también reveló que el Poder Judicial fueguino cuenta con un sistema formal de almacenamiento digital y cadena de custodia, que nunca debió ser vulnerado. “Las imágenes deben estar resguardadas en soportes físicos (como DVDs) bajo custodia judicial. Si Leonelli las extrajo y copió, eso rompe todo el sistema de garantías y pone en peligro a las víctimas, que en estos casos son menores”, aseguró.

Uno de los pasajes más inquietantes de la entrevista ocurrió cuando Pintos apuntó a la posibilidad de que haya más funcionarios judiciales implicados. Según relató, el propio defensor del juez Leonelli, el doctor Ariznavarreta, habría dicho públicamente que este tipo de procedimiento “lo hacían frecuentemente”.

Tras analizar públicamente las declaraciones del defensor Ariznavarreta, Pintos sostuvo que lo manifestado por el letrado podría implicar la existencia de una práctica extendida en el Poder Judicial de Tierra del Fuego: la apropiación indebida de imágenes sensibles extraídas de causas judiciales.

“En virtud de lo que salió publicado, yo tengo que pensar que es posible que el doctor pudiese tener también en su casa, en sus archivos, imágenes parecidas de otros procedimientos que pasaron por sus manos”, expresó Pintos con preocupación.

La gravedad de sus dichos radica en que, al intentar justificar a Leonelli, el defensor habría naturalizado una maniobra irregular: guardar imágenes judiciales —muchas de ellas de índole sexual vinculadas a menores— fuera del circuito legal de custodia.

“¿Y los otros jueces entonces? ¿O los otros funcionarios judiciales que llevan este tipo de causas también lo hacen?”, se preguntó Pintos en voz alta, para luego responderse con contundencia: “Ninguna duda que ninguno lo subió a la nube, por eso no fue detectado como este caso”.

El abogado subrayó que esta situación excede a un solo juez y que lo dicho por “pone en duda toda la actuación de varios funcionarios del Poder Judicial, no solo de este juez”.

Además, insistió en que “es gravísimo lo que dijo”, porque abre la posibilidad de que otros magistrados también conserven imágenes provenientes de expedientes sensibles, ya sea impresas o archivadas digitalmente en sistemas no autorizados.

“Esto pone en jaque la integridad sexual de los menores de las causas en las que están involucrados. No sé cuántas son, si es una o varias, pero el nivel de exposición y vulnerabilidad es altísimo”, denunció Pintos.

Radio Provincia