«No a la declaración de Emergencia»: carta abierta en oposición al proyecto de ley del Gobierno

SOBRE EL PROYECTO DE LEY (FORJA) QUE EL GOBIERNO PRETENDE APROBAR

Dos aspectos a mencionar en la presente:

No a la declaración de Emergencia, dicho marco solo acrecienta aún más la evasión de

controles y procedimientos en el manejo de los fondos públicos. Dotando al Directorio

de “manos libres” (más de las que ya tienen actualmente) y alto grado de

discrecionalidad en la gestión.

Hace 4 años que la Legislatura debate y sesiona reiteradamente sobre el déficit OSEF, la

situación actual es “más de lo mismo” y no hay ninguna situación extraordinaria o

súbita que amerite una declaración de Emergencia, que evada controles y vulnere,

además, derechos.

De dichos debates legislativos, se sancionaron dos leyes que aportaron ingresos extras a

la O.S, se debió prever o vislumbrar ya entonces que no estaban tratando las causas

estructurales del déficit y que lo que se sancionaba era “maquillaje” y paliativo.

Por lo tanto, no hay ahora una situación novedosa o que surja abruptamente y que

demande un marco de “Emergencia” (como sí lo podría ser una catástrofe climática o

ambiental, etc.). La declaración de Emergencia no se corresponde y no cambia nada, por

el contrario, lo empeora.

No a mayores aportes al trabajador/jubilado: lo sancionado en ingresos extras a la O.S

estos últimos años fueron solo paliativos y, además, prontamente insuficientes por la

deficiente e inescrupulosa administración actual. El proyecto de Forja sigue la misma

línea: nuevos ingresos extras a la O.S, pero ahora van por más, en esta oportunidad

proponen quitas al trabajador y jubilado para tal fin. En definitiva, siguen queriendo

solo hacer “caja”, sin detenerse en los temas estructurales a atender prioritariamente,

para seguramente en pocos años más volverse a sentar y sancionar otro nuevo ingreso

extra.

El 27/6 el legislador Sciurano expresa en los medios: que si no se aprueba el proyecto

FORJA, pronto la O.S quebrará y agrega que él no está interiorizado de eventuales

deficiencias en la administración actual. Sr. Legislador, entérese: la O.S ya está

quebrada, la quebraron por deficiente administración e inacción los distintos actores

políticos oficialistas intervinientes y con respecto al desconocimiento de problemáticas

en la administración, tal vez el presente escrito lo ilustre en algo al respecto.

Legislador, además, que prohibió el ingreso de 4 jubiladas en la reunión de Comisión

del pasado 24/6, que solo deseaban opinar y participar por la O.S; seguramente por

temor a escuchar posturas diferentes a la suya.

2.TRATAMIENTO URGENTE DE LOS TEMAS PRIORITARIOS Y

ESTRUCTURALES

Se hace prioritario intervenir y resolver estos tres temas, previo a proveer cualquier

nuevo ingreso extra a O.S:

A) DEFICIENTE ADMINISTRACIÓN EN EL MANEJO DE LOS FONDOS

PÚBLICOS DEL DIRECTORIO OSEF

En los últimos años innumerables denuncias, de gremios, personal de planta, jubilados,

etc. Algunas de ellas: aumento indiscriminado de plantas políticas (más de 50 ,cuando

históricamente hubo menos de 10) con sueldos que llegan a los cuatro millones

mensuales; cargos ocupados sistemáticamente por amigos y familiares de funcionarios,

legisladores, Directores por pasivos y Activos y el llamativo número de más de 6

familiares directos de la actual presidenta Sra. Mariana Hruby. Dieciséis médicos en

el plantel, que en su mayoría no cumplen horario y no se los conoce; personal en cargos

estratégicos estrechamente vinculados a los principales prestadores privados de la O.S;

otorgación de casa de servicio (cedida por el IPV para tal fin) sin costo a farmacéutico

de Río Grande, quien ya cobra más de 500.000 pesos cada mes por ítem “desarraigo”;

sobreprecios sistemáticos en compra de medicamentos e insumos ,solo un ejemplo de

tantos otros: un neuroestimulador Vagal para un afiliado se pagó un 5000 % de más

(con un valor inicial de 2 millones y medio se terminó comprando a 118 millones);

desmantelamiento de servicio propio de óptica, odontología y farmacia; interrupción de

coberturas de Hospital Británico, Sanatorio Güemes, seis meses sin pagar a los

acompañantes terapéuticos y otras demoras y quitas de coberturas que inciden en

situaciones críticas en los tratamientos de salud de miles de afiliados.

Iniciar al respecto y de manera prioritaria las acciones administrativas, sumarias y/o

penales o civiles que correspondan al Directorio, por incumplimiento de funcionario

público, malversación de fondos, tráfico de influencias, o marco que corresponda.

Con respecto al tema de sobreprecios, hechos denunciados y documentados

recurrentemente durante años, entre otros, por la Sra. Elvia Agüero, agente de planta

OSEF y delegada gremial. Cabe mencionar que el día 26 de junio, el Director Gral. de

Farmacia Sr. Claudio Schejter, solicita por nota la reubicación en otra área de la

agente Agüero. Sin duda, un indicio más de la forma de administrar de la gestión

actual, autoritaria, persiguiendo y pretendiendo acallar a quien expone los gastos

excesivos en sobreprecios en las compras. Total repudio a esta decisión y a estas

prácticas.

B) SOBRE LA EXUBERANTE DEUDA EN MATERIA DE APORTES Y

CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS ESTATALES: CANCELACIÓN

URGENTE

La permanente liviandad con la que se ha dado tratamiento estos años a los montos

correspondientes a deudas por no pago de aportes y contribuciones, sin duda, es otro

componente más de la deficiente administración. El Gobierno Pcial. solamente en saldo

por mora debe más de 600 millones, la DPV solamente en saldos por mora más de 230

millones. También hay deudas millonarias de las tres intendencias de la provincia y de

otros organismos provinciales.

A estos principales deudores de la O.S, se les ha hecho año a año diferentes convenios

de pagos en cuotas (cuotas que, además, no siempre pagan), refinanciación de la

financiación, sistemáticas. Contribuyendo a lo que se denomina una licuación perpetua

de ,dinero altamente necesario ,para el normal funcionamiento de la O.S. Dinero de los

afiliados, “confiscado” y devaluado año a año por los funcionarios de turno. Sres.

deudores ¡las cuotas no son suficientes, ya se les prolongó durante años, décadas la

deuda inicial!

Por lo tanto, se hace necesario la pronta cancelación de todas las deudas en un solo pago

con los intereses punitorios correspondientes.

C) SERIO Y PROFUNDO DEBATE DE CÓMO DEBIERA CONFORMARSE EL

DIRECTORIO

Sin duda, un tema clave, relevante y estructural pendiente, para arribar en debate con

todos los actores a cómo, quiénes y con qué mecanismos de control deben administrar la

O.S a través de un Directorio representativo y transparente. Que se inicie el debate

pertinente y se resuelva al respecto.

CONCLUSIONES FINALES:

LA CRISIS OSEF NO ES NUEVA, ES PRODUCTO POR ACCIÓN U OMISIÓN DE

LA NEGLIGENCIA DE LA CLASE POLÍTICA DURANTE AÑOS: DIRECTORIO

DILAPIDANDO LOS RECURSOS QUE INGRESAN, OTROS LEGISLANDO SOLO

PALIATIVOS, OTROS CONFISCANDO Y LICUANDO EL DINERO DEL

TRABAJADOR, OTROS NO EJERCIENDO LOS CONTROLES O AUDITORÍAS

CON LA PROFUNDIDAD Y FIRMEZA NECESARIA, OTROS NO APLICANDO

LAS SANCIONES PERTINENTES, OTROS INGRESANDO A LA ATRACTIVA

EXUBERANTE PLANTA POLÍTICA OSEF A SUS FAMILIARES Y AMIGOS,

ETC.

SIN DUDA HAY OTROS ASPECTOS QUE AMERITAN TRATARSE PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA O.S (RUPE, ORGANISMOS QUE

NO APORTAN, MODERNIZACIÓN EN EL GERENCIAMIENTO, POSIBLES

INGRESOS EXTRAS, ETC.), DEBIENDO SER COMPLEMENTARIOS AL

PRIORITARIO TRATAMIENTO DE LOS TEMAS ESTRUCTURALES Y NO A LA

INVERSA.

SRES. LEGISLADORES, SR. GOBERNADOR, SRES. INTENDENTES, SRES. DEL

TRIBUNAL DE CUENTAS, FUNCIONARIOS: HAGAN HONOR AL PUESTO QUE

OCUPAN, NO MIREN PARA OTRO LADO, SANEEN LA O.S. HAY MUCHAS

PERSONAS QUE SUFREN DÍA A DÍA EL DESMANEJO DE LA OBRA SOCIAL

DEL EMPLEADO PÚBLICO, NUESTRA PCIA. MERECE INSTITUCIONES

SÓLIDAS Y TRANSPARENTES.

SI QUERÉS CONTRIBUIR A CONTAR CON INSTITUCIONES DE ÓPTIMA

GESTIÓN TRANSPARENTE EN TDF, COMPARTILO. GRACIAS

Vecinos y afiliados.

Tierra del Fuego, junio 2025