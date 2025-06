Agüero denuncia abandono, sobreprecios millonarios y encubrimiento político en la farmacia: «Schejtera incumple funciones básicas»

La delegada de ATE en la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF),Elvia Agüero, denunció públicamente una serie de irregularidades dentro del funcionamiento de la farmacia de la institución. En una extensa entrevista, aseguró que el Director Gral. de Farmacia Sr. Claudio Schejtera, designado hace apenas tres meses, incumple funciones básicas como la gestión de pedidos y el seguimiento de tratamientos, y lo acusó de estar «apadrinado por los funcionarios de la obra social».

“Yo no soy solo abuela Elvia, hay más empleados en la farmacia”, dijo, y detalló que Schejtera desde que asumió el cargo, “en tres meses hizo cinco pedidos, y algunos de ellos tuvimos que forzarlos nosotros como empleados porque había afiliados que necesitaban continuar sus tratamientos”.

Agüero relató que en varias ocasiones la farmacia abrió sin la presencia de un farmacéutico, lo que es una violación directa a la normativa vigente. “El jueves abrí la farmacia a las 7:40, y él no llegó ni a las 9, le mandé un mensaje preguntando a qué hora pensaba venir, porque la ley dice que los medicamentos solo pueden ser entregados con un farmacéutico presente y no contestó”.

Ese mismo día, cuenta, optó por cerrar el establecimiento. “Procedí a cerrar la farmacia porque la ley dice eso. no podía quedarme de brazos cruzados mientras los afiliados esperan sus medicamentos y nadie responde”.

También denunció un posible caso de sobreprecios con un prestador externo: “estuve analizando facturas y presentaciones, y por los mismos 14 medicamentos que nosotros podríamos haber comprado por 18 millones de pesos, se pagaron 249 millones a un centro oncológico. ¿Cómo se justifica esa diferencia?”, cuestionó.

Agüero sostiene que los medicamentos de alto costo están siendo derivados a farmacias convenidas con descuentos mínimos, lo que representa una pérdida económica para OSEF. “Estamos pagando 800 millones cuando podríamos haber pagado mucho menos. Nosotros comprábamos bien, al mejor precio y con la mejor calidad. Ahora, con estos convenios, los recursos se despilfarran”.

Sobre la relación con Claudio Schejtera, la trabajadora reconoció haber tenido un fuerte cruce días atrás por la demora en la entrega de un medicamento a una afiliada: “él le había prometido el medicamento y no cumplió. Cuando vino a reclamar, dijo que la enfermedad de la señora no era nada, que tenía 60 mil afiliados y que no iba a hablar con ella. Mis compañeros y yo le dijimos que era su responsabilidad dar la cara”.

Según Agüero, tras esa discusión el farmacéutico redactó una nota solicitando su traslado por “conflictos laborales”, algo que interpreta como represalia por su insistencia en que se cumplan los deberes del cargo. “Me quiere sacar porque le digo que tiene que trabajar, que tiene que hacer pedidos, que hay gente que está en tratamiento”.

Finalmente, apuntó contra la conducción política de la obra social: “esta gestión se maneja con convenios que perjudican a la institución. El Vicepresidente firmó un convenio con un centro oncológico que implica pagar cifras descomunales por los mismos medicamentos que antes comprábamos a mucho menor costo. Así no va a cerrar ni con una ley de emergencia”.

Mientras las denuncias siguen sumando apoyo entre afiliados y empleados, Elvia fue clara: “lo hago por los afiliados. Me dicen tóxica, pero si eso significa exigir que se cumpla con los tratamientos, entonces sí: soy tóxica”.

Radio Provincia