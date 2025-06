El fondo específico para educación que solicitó SUTEF sigue en análisis

“La educación es un tema que a todos nos interesa y nos preocupa. El proyecto del SUTEF expresa la posibilidad de crear un fondo específico, con el aporte de una sobretasa que se plantea destinar al sistema educativo”, contó el presidente de la Comisión de Educación Nº 4, legislador Federico Sciurano (FORJA). En el encuentro participaron integrantes de SUTEF, representantes de la Cámara de Comercio de Ushuaia y de las Asociaciones vinculadas a la hotelería y Turismo.

En diálogo con Prensa Legislativa, el Parlamentario comentó que el espacio se enmarcó en el círculo de reuniones de consultas que decidió impulsar para contar con las opiniones de los sectores involucrados. En ese sentido, anunció que harán lo propio en Río Grande, donde también convocarán a la Cámara de Comercio y entidades vinculadas a la temática.

“A las reuniones que ya hemos tenido con el Ministerio de Educación y de Economía, hemos sumado al sector empresarial, quienes nos solicitaron participar”, comentó. “Ellos expresaron el desinterés en crear nuevas tasas o impuestos. Entienden que las condiciones fiscales y comerciales no permite aumentar cuestiones de este tipo”, amplió Sciurano.

“Tenemos previsto recibir al responsable de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), y también nos trasladaremos a Río Grande para recibir a las Cámaras empresariales y veremos qué surge, para evaluar si es necesario convocar a algún sector más”, precisó.

Otras de las opiniones que se escucharon en la tarde de ayer, fue la del legislador del bloque Somos Fueguinos, Jorge Lechman quien propuso sumar a la mesa de debate, a los tres Intendentes. “El Estado no puede deslindarse de las responsabilidad de brindar salud, educación y seguridad. Hoy tenemos un déficit importantísimo”, cuestionó.

Agregó que “este problema se solucionaría destinando los fondos, previo a la coparticipación, el dinero que ingresa a la Provincia no es del Gobierno ni de los Ejecutivos locales, es de todos los fueguinos. Todos tenemos que colaborar. Debemos evitar enfrentar a las y los vecinos entre sí”, sentenció el referente de Somos Fueguinos.

Desde la Cámara de Comercio de Ushuaia expresaron su rechazo a la posibilidad de incrementar el porcentaje de ingresos brutos para aportar al sector de educación. “El comercio no puede pagar nada más, desde hace 18 meses las ventas vienen bajando. La parte privada no puede soportar más, hoy estamos cerrando puertas. Además, no queremos enfrentarnos con otros sectores de la población por un problema de la administración”, señalaron.

Por su parte, representantes de la Cámara Hotelera y Gastronómica, señaló que “tirar de la soga significa contar con menos puestos de trabajo. Es un camino que no tiene vueltas porque se va al abismo permanentemente. La mejor manera de salir de la situación es una buena administración. La mesa debería ser ante la presencia del Ejecutivo”, opinaron.

En tanto, los miembros de la Asociación de Hoteles de Turismo, expusieron que los costos aumentaron y los valores que ofrecen están “congelados” desde octubre del 2024. “Hoy el país está siendo más emisivo y cada vez se complica cada vez más traer turismo. La hotelería hace grandes esfuerzos para sostener la actividad”, explicaron.

Participaron los legisladores: Federico Sciurano (FORJA), Pablo Villegas (MPF), Jorge Lechman y Raúl Von Der Thusen (SF) y las legisladoras Natalia Gracianía (LLA), Gisela Dos Santos (ST).