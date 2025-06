Villegas apunta al SUTEF con un proyecto contra las desobligaciones docentes

El legislador provincial Pablo Villegas anunció la inminente presentación de un proyecto de ley para reglamentar lo que calificó como un “fenómeno sindical vernáculo” exclusivo de Tierra del Fuego: las desobligaciones docentes. La iniciativa busca poner límites a las medidas impulsadas por el gremio SUTEF, a las que acusa de vulnerar el derecho a la educación de niños y adolescentes.

“Tenemos un gobierno timorato, pusilánime, que no hace lo que tiene que hacer”, denunció Villegas al justificar la necesidad de su proyecto. “Estamos frente a un tipo de paro encubierto, que no se notifica ni a la autoridad laboral ni al empleador, con el único fin de evitar las consecuencias legales que debería tener una medida de acción directa ilegal”, afirmó.

El legislador del MPF criticó con dureza tanto al Ejecutivo como al sindicato. “Tenemos una dirigencia sindical abrazada a la soberbia, la mentira y la arrogancia, y un gobierno cómplice, que se calla, que omite, que no actúa”, sentenció.

Villegas remarcó que su iniciativa no busca criminalizar la protesta docente ni desconocer la legitimidad de sus reclamos salariales. “Nadie pone en duda que el reclamo por mejoras salariales es legítimo, pero no se puede poner por encima de los derechos de los pibes”, dijo, al tiempo que denunció una “hipocresía institucional” en la defensa del interés superior del niño. “Muchos se llenan la boca con los derechos de los niños, pero al momento de actuar, están borrados”, disparó.

“El centro del sistema educativo son los chicos, no podemos seguir naturalizando que un docente esté más horas desobligando que frente al aula”, lamentó, y aseguró que presentará el proyecto antes del jueves.

Además, cuestionó la falta de acción de la ministra de Trabajo, del ministro de Educación y del propio gobernador Melella. “El Gobernador dijo en la apertura de sesiones que ningún conflicto salarial puede estar por encima de los derechos de los niños. Lo que vemos es exactamente lo contrario”, recordó.

El legislador llamó a “dar el debate sin miedo”, pese a las advertencias que ha recibido. “Me han dicho que no me meta, que me van a hacer mierda. Pero una puteada más o menos no me va a cambiar. Estoy absolutamente convencido de que este debate hay que darlo”, afirmó.

Finalmente, pidió que el debate se abra a distintos actores del sistema judicial y educativo. “Acá no hay costos políticos que valgan. Lo que está en juego es el presente y el futuro de nuestros chicos. No se trata de agradar, sino de hacer lo que hay que hacer”, concluyó.

Radio Provincia