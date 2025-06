ATE volvió a manifestarse frente a los bloques de la Legislatura Provincial

Un grupo de trabajadores volvió a manifestarse frente a los bloques de la Legislatura provincial exigiendo que los legisladores se hagan presentes para tratar de manera urgente la reforma de la ley de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). “Simplemente es que vengan. Los legisladores no demuestran que realmente están interesados por el pueblo”, sostuvo el secretario general de ATE Carlos Córdoba, haciendo hincapié en la falta de respuestas ante la situación de la obra social de los fueguinos.

El referente sindical apuntó directamente contra los funcionarios electos: “¿Por qué no viniste a la Legislatura a cumplir con el mandato del pueblo?”.

Con fuerte indignación, denunció la desconexión entre los dirigentes y la realidad social: “necesitamos que la cabeza de esos que están calentitos, que están muy cómodos, que tienen asesores, pueda tener entre uno de ellos que les salte una idea y pueda realmente darle solución a un montón de cuestiones”.

“No es fácil. Así cualquiera es gobernador, cualquiera es intendente, cualquiera es legislador. Nosotros los elegimos porque creemos que le pueden dar solución a todos los trabajadores”, disparó.

Córdoba cuestionó además la actitud del empresariado local: “¿Alguno se sentó a ver cuánto cuesta el kilo de yerba del Norte que lo compran, lo traen y acá lo pagamos casi al 150%? Nadie se lo pregunta. Total, el pueblo paga”. Y volvió sobre los beneficios que debería asegurar la ley 19.640: “La defendimos, fuimos a Buenos Aires, hicimos un montón de cosas para lograr ese lindo beneficio que lo tienen únicamente los comerciantes”.

Sobre el estado actual del sistema de salud estatal, reclamó una reforma urgente: “Nosotros necesitamos resolver esto de fondo. Definitivamente, ya estoy cansado de decirle a estos chicos que vengan a laburar, que no vengan como hicieron con el paquete de leyes que votaron a espaldas nuestras y nos hicieron percha. Estuvimos 60 y pico días en la carpa, en la calle, en los cortes. Hicimos de todo para que nos escuchen”.

Consultado sobre la continuidad de la permanencia en el lugar, afirmó: “Si charlamos, resolvemos y podemos sacar algo a favor de los trabajadores, vamos a levantarnos. Pero necesitamos que vengan, que laburen, que se sienten y den la posibilidad de discutir lo que realmente corresponde”.

Por último, criticó la falta de compromiso de otras organizaciones gremiales: “hoy estamos acá con los compañeros del SOEM. Los otros sindicatos me parece que no tienen afiliados o les va muy bien. Porque lo que nos está pasando en nuestra obra social es grave. No es el sindicato. No soy yo. Es la realidad”.

Radio Provincia