“Venimos desde hace tres meses con distintas acciones y ahora se llegó al paro, porque no hay vistas de que esto mejore”

La crisis en el sistema de salud provincial se profundiza ante la falta de respuestas concretas del Gobierno en ese sentido, el Doctor Rubén Zapponi, titular del Sindicato de Profesionales de la Salud (SIPROSA) en la provincia expresó su preocupación por la falta de avances en las mesas de negociación: “siempre apostamos al diálogo, pero lo que no hay es solución. No hay solución para nadie, no solamente para los profesionales», sino todos los sectores.

Desde hace meses, los trabajadores de la salud han sostenido medidas de fuerza. “Venimos desde hace tres meses con asambleas, reuniones informativas, y ahora se llegó al paro, porque no hay vistas de que esto mejore”, lamentó Zapponi.

Uno de los reclamos históricos del sector es la exclusión de los profesionales de la salud de las discusiones paritarias., “Hace 20 años que intentamos formar parte de las paritarias, compartimos medidas con otros gremios, pero a la hora de sentarnos a la mesa, se oponen a nuestra participación”, detalló el médico.

La reciente decisión del Gobierno de otorgar un aumento del 4% por decreto, tras no alcanzar acuerdos con los gremios, generó aún más tensiones: “se enojan todos, pero mientras tanto los que se siguen yendo del sistema son los profesionales”.

Zapponi también señaló el éxodo constante de profesionales del sistema público y la preocupación que eso genera y que le quieren hacer notar al Gobierno. Acentó que ingresan muchos profesionales, pero están uno o dos años, y se van al privado o a otra provincia. Según afirmó, uno de los factores clave es el desequilibrio salarial y la falta de incentivos: “Un alquiler puede costar medio salario, esa es muchas veces, la primera decepción”.

Aunque hay expectativas sobre una posible “mesa consultiva” con todos los gremios del sector salud, el referente gremial adviertió que “si no es vinculante, es solo una reunión más”. Ahora esperan ser convocados la semana que viene y que la mesa sea vinculante y no consultiva.

Por último, fue tajante respecto a la falta de planificación clara: “no hay un mensaje claro desde el Ejecutivo», por lo que «es muy difícil trabajar así”.

Radio Provincia