La ex concejal de Río Grande, Miriam “Lali” Mora, cuestionó duramente el discurso de unidad promovido por sectores del oficialismo provincial, al considerar que responde a intereses políticos y no a las verdaderas urgencias de la población.

“Dicen que piden unidad, pero no queda claro para quién. ¿Para los dirigentes o para solucionar los problemas de la gente?”, lanzó Mora. Apuntó directamente al legislador Federico Sciurano y a otros referentes por, según dijo, “colgarse de las polleras de Cristina” para posicionarse políticamente, mientras en la provincia “nada funciona”.

“Hoy no sabemos quién gobierna, no está el gobernador, no está la vice, no hay sesiones legislativas y la gente la está pasando muy mal”, remarcó, denunciando el estado de abandono en áreas claves como salud, educación y asistencia social.

Mora también se refirió a la quita del subsidio al gas envasado: “vienen por el bolsillo de la gente mientras pasean por Estados Unidos o planean giras a China. Tenemos una obra social quebrada, y los vecinos venden empanadas para poder atenderse afuera”.

“La unidad que promueven no es para resolverle la vida a nadie, es para seguir sosteniéndose en el poder”, sentenció. Y concluyó: “Dejen de vivir en Narnia y salgan al barro. La política tiene que volver a las bases”.

Radio Provincia