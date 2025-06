Córdoba reclama por la crisis en la obra social y las demoras en el convenio colectivo de trabajo

El gremio de ATE volvió a alzar la voz por la crítica situación de la obra social y la falta de avances concretos en el convenio colectivo de trabajo.

«Estamos trabajando con todos los entes autárquicos en un escalafón que lleve tranquilidad a todos los trabajadores», señaló el secretario general de ATE Carlos Córdoba durante una entrevista por Radio Provincia, y advirtió que “la situación es cada vez más caótica y nadie da respuestas”.

Aseguró además que siguen esperando definiciones claves, tanto para la homologación del convenio como para una respuesta concreta sobre el pago del medio aguinaldo: “nos dijeron que sería el 29 o 30, ahora anuncian el 26. Lo cierto es que hay incertidumbre y la plata no alcanza”, expresó el referente.

La obra social es otro de los focos críticos: con más de 60.000 afiliados, el dirigente denunció que solo unos pocos trabajadores se acercan a plantear sus reclamos, pero luego exigen soluciones. “No tenemos dónde alojarlos en Buenos Aires. A veces nos ayudan con hoteles, pero otras veces nos cortan la cabeza”, graficó.

Además, criticó con dureza la falta de respuestas políticas: “Tenemos un edificio parado en San Martín y nadie sabe si se vendió o no. Legisladores y funcionarios están en asueto, mientras nosotros seguimos en la calle luchando”.

El gremio convocó a una jornada de protesta frente a la Legislatura provincial, exigiendo que “los legisladores se sienten a discutir de verdad”. “Los trabajadores no aguantan más. Que se dejen de excusas. Si no hay salud, si no hay obra social, no hay futuro”, remató.