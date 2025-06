Preocupación por OSEF y el futuro fueguino: Von der Thusen pide debate legislativo y propone incluir la Ley 19.640 en las escuelas secundarias

El legislador Raúl Von der Thusen volvió a expresar su profunda preocupación por la situación crítica de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), cuestionando la falta de avances concretos en el tratamiento de los múltiples proyectos presentados en la Legislatura y la falta de respuestas por parte del oficialismo.

“Hace 15 días que se suspendió la reunión con el Directorio de la Obra Social y al día de hoy no tenemos novedades de cuándo se retomará. No se trata de una reunión más, sino de una instancia fundamental, aunque ya sabemos lo que van a decir: lo mismo que repiten el Gobierno, sus funcionarios y los legisladores del oficialismo”, expresó el legislador en diálogo con Radio Provincia.

Von der Thusen planteó la necesidad de un abordaje técnico y parlamentario profundo, para evitar respuestas temporales o declaraciones de emergencia:

“Lo que quiero es que se conforme una mesa técnica de trabajo con todos los legisladores, y analizar uno por uno los más de nueve proyectos que están en estado parlamentario. No necesitamos una ley de emergencia, sino una norma seria, que le dé forma y estructura real a la obra social.”

El legislador fue tajante al denunciar que la falta de planificación viene de larga data y criticó que “después de años de crisis, ahora se acuerdan de declarar la emergencia”. Además, rechazó que la única solución sea sacar recursos de otros sectores del Estado.

Durante la entrevista, Von der Thusen también advirtió sobre la continuidad de recortes en convenios con prestadores de salud. Mencionó que se dio de baja un contrato con una empresa que administraba más de 2500 cajas de archivos, sin saber aún dónde se reubicará ese material.

“Todas las semanas nos enteramos de nuevas decisiones de las autoridades de OSEF, y ninguna es para beneficiar a los afiliados. Recibo mensajes todos los días con denuncias sobre irregularidades, demoras, operaciones canceladas. Es lamentable”, señaló.

En esa línea, cuestionó la inacción política frente a una agenda nacional que parece acaparar toda la atención:

“Pareciera que están más preocupados por la agenda nacional que por lo que nos pasa todos los días. La salud y la vida no pueden esperar.”

Von der Thusen también retomó el proyecto de ley que impulsa para incorporar el análisis de la Ley Nacional 19.640 en la currícula escolar de nivel medio. Señaló que, pese a su relevancia estratégica, muchos jóvenes desconocen su contenido e impacto real en la vida cotidiana.

“No podemos defender lo que no conocemos. La educación en Tierra del Fuego ha quedado vetusta. Los chicos no salen preparados para el mundo moderno. Necesitamos capacitarlos para que puedan defender la Ley 19.640, no solo ante los de afuera, sino ante los propios fueguinos.”