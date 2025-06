ATE levanta la carpa frente a la Legislatura, pero advierte: “Volvemos el martes si no hay respuestas”

Tras varios días de protesta, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió este viernes levantar de manera temporal la carpa instalada frente a la Legislatura de Tierra del Fuego. El conflicto, sin embargo, está lejos de haberse resuelto: el gremio advirtió que retomará la medida el próximo martes a las 7 de la mañana si no hay respuestas concretas a sus reclamos por la situación crítica de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).

La decisión fue adoptada durante una asamblea realizada el jueves por la tarde, en la que dirigentes de ATE y trabajadores estatales debatieron los pasos a seguir frente a la inacción del Poder Legislativo. La consigna fue clara: pausa, pero sin abandonar la lucha.

“Se nos va la vida, compañeros. Votemos para levantar mañana después del mediodía y para ponerla nuevamente el martes a las 7 de la mañana y a bancar lo que venga”, expresó con firmeza Carlos Córdoba, secretario general del sindicato, ante una multitud de trabajadores.

Un conflicto que se agrava

La protesta de ATE busca visibilizar lo que describen como el colapso del sistema prestacional de OSEF. Entre los principales reclamos figuran la regularización urgente de pagos a prestadores, el restablecimiento de la cobertura médica básica y la implementación de un plan integral de recuperación de la obra social.

Desde la conducción provincial del sindicato —que incluye a las seccionales de Río Grande y Tolhuin, encabezadas por Felipe Concha y Vicente Garrihan, respectivamente— se insiste en que el Poder Legislativo debe actuar con urgencia para tratar los proyectos de salvataje presentados.

En un comunicado oficial, ATE subrayó que “no podemos quedarnos de brazos cruzados. Este tema nos compete a todos y afecta directamente la salud y la dignidad de cada trabajador y su familia”.

“La obra social está en coma”

Las voces sindicales fueron contundentes. Carlos Margalot, secretario de Finanzas de ATE Río Grande, vinculó el reclamo de OSEF con un pedido más amplio: “También necesitamos un incremento salarial. Queremos que el Gobernador se ponga al frente de este reclamo”.

En la misma línea, Felipe Concha fue categórico al describir el estado actual del organismo: “La obra social viene en caída y hoy está en coma. No hay medicamentos, no hay atención adecuada, no hay cobertura básica. Esta situación ya no se sostiene”.

El dirigente advirtió que el levantamiento de la carpa no significa una renuncia al reclamo, sino una tregua táctica: “Mientras no haya respuestas, vamos a seguir organizándonos y evaluando nuevas acciones. Esperamos que los legisladores dejen de mirar para otro lado y se pongan a trabajar en serio”.

Un martes decisivo

Aunque este viernes la carpa frente a la Legislatura será desmontada, el conflicto permanece abierto. El gremio dejó en claro que, de no haber avances durante el fin de semana, el martes volverán a instalarse con más fuerza.

El futuro de la protesta y de miles de afiliados a OSEF está atado ahora a la respuesta del Parlamento. La cuenta regresiva comenzó, y el reloj corre para los legisladores fueguinos.