OSEF: «El Tribunal de Cuentas no puede decir que no es parte de esto porque los expedientes vivían de observación en observación»

Margarita Gallado, ex-Presidenta de la Obra Social del Estado Provincial, en comunicación con Radio Provincia habló sobre las comisiones en conjunto de Salud Pública Nº 5 y Presupuesto Nº 2 tras la reunión con miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia para analizar la situación económica de la OSEF.

Gallardo expresó que uno de los primeros en exponer fue Sergio Vergara, quien fuera la máxima autoridad de Obra Social del Estado Provincial de Mendoza y luego los integrantes del Tribunal de Cuentas que «explicaron los datos y auditorias que eran pocos creíbles» ya que «ellos mismos dicen en la Resolución 55 del Tribunal de Cuenta que no tienen plena fe en los datos que les envía la obra social, pero después hacen filmina comentándonos esos datos que a muchos no nos cerraron».

«El Tribunal de Cuentas no puede decir que no es parte de esto, cuando en todas las gestiones, los expedientes vivían de observación en observación», cargó la ex presidenta. Además cuestionó que nadie viera los convenios, o en qué proporción en dólares se insumía más, «no vieron esta cuestión o sólo ellos dicen que hicieron recomendaciones, porque ahora hay un déficit de 24 millones».

Gallardo recriminó que pocos legisladores hicieron preguntas a partir de la presentación de las filminas, y calificó de «tibieza», ya que tanto el aumento de la planta política como el aporte del grupo familiar no movió «la aguja». Cómo resultado «no hubo debate». «El Tribual de Cuenta expuso datos que no son tal como se nos planteaba».

Gallardo dijo que tras la reunión en los Bloques Políticos Legislativos «lamento las pocas voces políticas que se alzaron ya que la fase central, o el aspecto nodal de una obra social, son las auditorías médicas y administrativas y si no se audita, estamos como estamos» y aseguró que «en la Obra Social hay un problema de gestión, de administración de recursos. No se puede estar con convenios mas onerosos y cada vez hay menos servicios».