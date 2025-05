STJ y las elecciones de convencionales constituyentes: «No le encuentro sentido no hayan tomado una decisión»

la provincia sigue a la espera de que la Corte fueguina resuelva sobre la medida que se tomó donde se suspendió el llamado a elecciones de convencionales constituyentes de cara a la reforma constitucional.

El Senador Nacional por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, opinó sobre el tema en una entrevista realizada por El Diario del Fin del Mundo. Expresó que “por sí o por no el Superior Tribunal de Justicia tendría que tomar una definición” dado que “una reforma constitucional no es poca cosa hay que organizarla, hay que planearla” y esto “se dificulta en un año electoral como en el que estamos”.

El parlamentario radical manifestó que independientemente de si es razonable o no la reforma constitucional, la demora del Superior Tribunal de Justicia no tiene ningún sentido. “No sé qué están buscando, qué más van a revisar en todo este tiempo. Me parece que una vez más en estos temas la Justicia de Tierra del Fuego está, más que analizando de dictar justicia como realmente corresponde, tratando de negociar vaya a saber qué cosa”, expuso. “No le encuentro sentido a que haya pasado tanto tiempo y ellos no hayan tomado una decisión. Me parece que si bien es un tema importante no es un tema para dilatar en el tiempo”, añadió.

Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Sur, a cargo del Juez Sergio Pepe, dictó una sentencia que cerró definitivamente la investigación sobre las denuncias de presuntas irregularidades en la Casa de Gobierno por el dictado del Decreto Provincial que estableció la fecha para las elecciones constituyentes provinciales para el pasado 10 de noviembre. Ahora resta esperar que el STJ resuelva sobre la suspensión del llamado a elecciones.

Blanco mencionó que siempre estuvo a favor de la reforma constitucional en Tierra del Fuego. “Lo que yo he cuestionado es la forma en que se trató el tema. La falta de discusión que hubo sobre el tema”, dijo y señaló que no fue adecuado tratar sobre tablas un proyecto de esta índole “sin ningún tipo de discusión y fundamento”.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo