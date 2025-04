Gobierno impulsa nuevas oportunidades de formación internacional para fueguinos y fueguinas en 2025

La Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales anuncia nuevas convocatorias para becas internacionales que ofrecen formación gratuita en diferentes países, con el objetivo de fortalecer el desarrollo profesional, académico y técnico de fueguinos y fueguinas en áreas clave como la resolución de conflictos, investigación científica, cooperación técnica, liderazgo juvenil y expresión artística.

El secretario Andrés Dachary destacó que estas iniciativas responden a una decisión estratégica del gobierno provincial de «consolidar una política activa de internacionalización y cooperación, acercando oportunidades concretas a nuestra comunidad para adquirir conocimientos innovadores, intercambiar experiencias con profesionales de todo el mundo, y potenciar el talento local en beneficio del desarrollo provincial».

Las oportunidades incluyen programas como la Beca de Paz de Rotary, dirigida a profesionales con vocación de servicio y resolución de conflictos; las Invitational Fellowships for Research en Japón (JSPS), para investigadores senior que deseen realizar estancias académicas en instituciones japonesas; el programa Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI), para jóvenes emprendedores que buscan fortalecer sus proyectos en Estados Unidos; los Annual International Training Courses (AITC) en Tailandia, destinados a funcionarios y técnicos interesados en capacitación especializada; y el Premio IILA-Fotografía sobre «Migraciones», que ofrece a fotógrafos emergentes la oportunidad de exponer su obra en Roma.

Estas becas cubren gastos como pasajes internacionales, alojamiento, seguro médico y viáticos, además de brindar asesoramiento integral durante el proceso de postulación.

«Estas acciones son parte del compromiso sostenido del Gobierno provincial con la formación internacional, convencidos que el acceso a nuevas experiencias educativas y profesionales en el extranjero constituye una herramienta fundamental para el progreso de nuestra provincia y el crecimiento personal de cada fueguino y fueguina», agregó Dachary.

Las personas interesadas en estas becas pueden obtener más información y asesoramiento personalizado visitando las redes sociales oficiales del Gobierno provincial o contactándose al correo electrónico: asuntosinternacionalestdf2020@gmail.com.