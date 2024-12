Villegas: “El desafío para el 2025 es mejorar la calidad de vida de los fueguinos”

A manera balance del año 2024, el legislador Pablo Villegas (MPF), compartió reflexiones personales y políticas sobre los desafíos enfrentados y las metas para 2025. En un diálogo sincero, habló sobre los aprendizajes del año, la realidad provincial y el impacto de las políticas nacionales en Tierra del Fuego.

Un año de aprendizajes personales y políticos

“En términos personales, fue un año bueno, lleno de momentos importantes con mi familia. Aprender a ser padre es un camino que nunca termina; es un ida y vuelta constante. Mis hijos, mi esposa y mis amigos han sido pilares fundamentales. También estoy agradecido con mi equipo de trabajo y estoy orgulloso de cada uno de ellos, por las tareas realizadas en este año”, expresó Villegas.

En lo político, destacó el inicio de su tercer mandato en la Legislatura, algo que no esperaba. “La política es una pasión para mí. Las pasiones no se disimulan; se viven, se sufren y se disfrutan. Este nuevo período legislativo me ha permitido trabajar con un grupo de legisladores diverso, aprender de ellos y reafirmar mis convicciones de trabajar para mejorar la vida de los fueguinos”, aseguró.

Política nacional: luces y sombras

El legislador reflexionó sobre el impacto de la gestión presidencial de Javier Milei en el país. Aunque reconoció algunos logros, como la reducción de la inflación y un enfoque en el déficit fiscal, cuestionó el tono y ciertas decisiones del gobierno nacional. “Hay políticas que generan esperanza, pero también otras que afectan fuentes laborales en nuestra provincia. Estas decisiones repercuten directamente en la vida cotidiana de nuestra gente”, sostuvo.

Mirada crítica al Gobierno de la Provincia

A nivel provincial, Villegas criticó fuertemente la gestión actual, señalando decisiones que, a su juicio, priorizan intereses alejados de las necesidades reales de los fueguinos. “Este gobierno redujo los fondos para becas estudiantiles y, al mismo tiempo, aprobó un convenio millonario con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para realizar tareas administrativas que no justifican ese gasto. Esto es un desprecio al sentido común y a las necesidades colectivas de nuestra gente”, afirmó.

También expresó preocupación por la falta de obras en educación y los problemas recurrentes en infraestructura, como el sistema eléctrico y sanitario. “Es inadmisible que, en un contexto de altos ingresos provinciales, no se prioricen inversiones en escuelas y hospitales. No se trata solo de números; se trata de garantizar derechos básicos como la educación, la salud y la vivienda”, añadió.

2025: “Aspiro a que haya más debate político en comisiones”

De cara al próximo año, subrayó la necesidad de un gobierno más eficiente y un Poder Legislativo más activo. “Aspiro a un debate más profundo en las comisiones y sesiones. No podemos seguir con monólogos de funcionarios que no responden preguntas. El diálogo real permite tomar decisiones más acertadas”, señaló.

Asimismo, destacó la importancia de trabajar para estabilizar la economía, recuperar el salario real y garantizar derechos esenciales. “Mis prioridades para 2025 serán generar políticas que impacten positivamente. Queremos un gobierno que administre los recursos como si fueran propios, invirtiendo en el bienestar de nuestra gente”, concluyó.

Con un mensaje de esperanza y trabajo colectivo, el Legislador del MPF, reafirmó su compromiso de seguir luchando por un futuro mejor para Tierra del Fuego: “Deseo que tanto el gobierno nacional como el provincial tengan éxito, porque el bienestar de nuestra gente depende de ello. Mi compromiso sigue intacto: cambiar realidades y mejorar la calidad de vida de los fueguinos”.