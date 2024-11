Se llevó adelante el 1er Seminario de Capacitación sobre Malvinas

En el microestadio Cochocho Vargas, la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante el 1er Seminario de Capacitación sobre Malvinas con diferentes ejes temáticos, de acuerdo a lo que establece la normativa municipal para la capacitación permanente sobre la causa y cuestión Malvinas. Se abordaron distintos ejes temáticos con especialistas y destacadas personalidades que permitieron acercar los aspectos históricos, jurídicos, geográficos, estratégicos, económicos y geopolíticos de las Malvinas.

El intendente Walter Vuoto dio la bienvenida a las más de 1600 personas presentes y agradeció “a todos los trabajadores y trabajadoras, a los docentes, a la UNTDF, al centro de Excombatientes que le han puesto mucha cabeza, mucho trabajo, mucho esfuerzo”. Al dejar inaugurado el encuentro de formación permanente, agradeció también el acompañamiento del gobernador Gustavo Melella y de todos los que han trabajado para que este seminario se lleve adelante.



Se trata del primer seminario en el país en el marco de la ley nacional N°27671, a la que adhirió la Provincia por ley N°1522 y la Municipalidad de Ushuaia mediante la ordenanza municipal N°6326. Se llevó adelante en el marco del Ciclo Cultural Académico y de Capacitación “Hacemos Soberanía” en desarrollarse en el país en cumplimiento de la citada normativa mediante la cual el Municipio de Ushuaia adhiere a la capacitación periódica y permanente en la cuestión de la Islas Malvinas.



La Senadora Nacional Eugenia Duré, autora del proyecto que se convirtió en Ley Nacional contó el trabajo que demandó la construcción del proyecto y el apoyo conseguido durante el año 2022, en que se cumplía el 40° aniversario de la guerra. “Es una ley federal, es una ley de capacitación permanente para los tres Poderes del Estado, para los Ejecutivos, el Legislatura y el Judicial”, dijo a los presentes y destacó el trabajo con los veteranos de Malvinas. “Es obligatoria la defensa irrestricta de la soberanía nacional sobre nuestras islas Malvinas, la defensa de nuestros recursos naturales”.



Duré expresó que “estamos también para decirle a Milei que dé cumplimiento a esta ley; necesitamos que todo el país adhiera en cada provincia, en su ciudad con el apoyo de sus Concejos Deliberantes; tenemos el deber de “malvinizar” y a quienes quieren entregar el país tenemos que decirles, desde acá, que No”. Agregó que “esta ley propone lineamientos específicos, debe ser trabajada en su historia, en su geografía, cuestión ambiental, cuestión jurídica. Fue trabajada con especialistas en el Consejo Malvinas, que hace 10 meses que no está en funcionamiento”.



El Diputado Nacional Aldo Leiva, acompañado de la Diputada Agustina Propato, quienes integran el Consejo Malvinas agradeció al intendente Vuoto la realización de la capacitación en cumplimiento de la ley nacional y saludó especialmente “a mis camaradas de guerra, mis camaradas con los que combatimos en Malvinas”. Recordó que “cuando pisé por primera vez Ushuaia, expresé que si hay un lugar donde se respira Malvinas es Ushuaia”.



Leiva sostuvo que “los que deciden las guerras no pelean, no mandan a sus hijos al campo de batalla. Son hombres y mujeres que no tienen escrúpulos. Quiero que quede claro, está muy bueno que le pidan al intendente que se cumpla la ley, pero la verdad que hay que pedirle al presidente de la Nación que no puede reivindicar a Margareth Tatcher, que no puede seguir hipotecando nuestro futuro”.

Resaltó el trabajo de las Diputadas Carolina Yutrovic, Andrea Freites, la Senadora Duré y la Diputada Agustina Capotorto. “A los que no piensan como nosotros, les decimos que así somos nosotros los que formamos el espacio nacional, popular, humanista y cristiano. Porque tenemos pasión, vehemencia, ganas, pero no tenemos odio. El odio es esa violencia que crece a lo ancho y largo de nuestra plata y lo transmite todos los días quien debiera pacificar, que es el presidente de la Nación”, expresó Leiva.