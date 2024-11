En la tercera jornada de los Juegos de La Araucanía se destacó el básquet masculino y el futbol femenino

Continúa la acción en los XXXI Juegos Binacionales de la Araucanía en la región de Aysén, y Tierra del Fuego sigue sumando buenas noticias de la mano de los seleccionados de atletismo.

Este miércoles, en la tercera jornada, en la pista de Atletismo se destacó con un 5° puesto en Lanzamiento de Disco de Nicolás Ravassa. En tanto, el lanzador Jonatan Allende no pudo mejorar su marca en Lanzamiento de Disco, y Antonella Ojeda fue 5° en Lanzamiento de Bala y Kimey Curtale no tuvo su mejor tarde en las pruebas de velocidad.

En la misma jornada se realizó la premiación oficial de los logros del martes, por lo que se otorgó la segunda medalla de oro para la atleta Renata Godoy quien se impuso en la prueba de los 400m con vallas, y la medalla de plata para el fueguino Galo Godoy que terminó segundo con una gran actuación en la prueba de salto en largo con una marca de 6,69 mts.

En Judo, en la jornada no hubo clasificados a la fase final, ya que los tres judocas quedaron eliminados en la primera fase y no alcanzaron las semifinales. Tanto Nahir Insaurralde (63kg), como Joaquín Ampuero (73kg) y Ludmila González (57kg), no pudieron superar la primera instancia clasificatoria, esta última quedó eliminada tras un triple empate.

En lo que respecta a los deportes de conjunto, este miércoles fue la última jornada para la instancia de fase regular, completando los partidos de la zona y ahora comienza la acción por la ubicación final.

Por la mañana, las chicas del seleccionado de Voley lograron un gran triunfo ante el local Aysén por 3 sets a 1 (con parciales 24-26, 25-16, 25-17 y 25-14) en tanto que los varones no pudieron con Chubut y cayeron por 3 sets a 0 (8-25, 17-25 y 24-26).

Por la tarde las chicas de Voley volvieron a ganar, esta vez a Magallanes 3-0 y ahora esperan por la clasificación.

En la subsede de la ciudad de Puerto Aysén, los seleccionados de basquetbol tuvieron suerte dispar. El básquet masculino ganó por 71-63 contra Aysén, sumando su segunda victoria en estos Juegos Binacionales de la Araucanía.

Además, en lo que respecta a la natación, los fueguinos continúan con la competencia, sumando experiencia dentro de la pileta y midiendo sus fuerzas con los mejores de la Patagonia. Varios de ellos mejoraron sus marcas, y otros van incorporando conocimientos en esto del máximo nivel de la disciplina a nivel patagónico. En esta instancia vale destacar el buen trabajo de la nadadora Milagros Verón, quien en la prueba de 50 mts libres consiguió el octavo puesto y un punto para la delegación de Tierra del Fuego.

Por otra parte, en Punta Arenas, la selección fueguina de futbol masculino sufrió una derrota contra La Pampa, 6 a 1 (el gol lo convirtió Aaron Matus), en el Estadio Confederación Deportiva de Magallanes, de esta manera solo le queda pelear por ubicarse entre los mejores puestos finales. En la rama femenina, las fueguinas se impusieron por 2 a 1 a la selección de Los Ríos con goles de Valentina Grandis y Valeria Sánchez. De esta manera siguen en la carrera por conseguir la clasificación entre el 5° y 8° puesto.