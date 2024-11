JUEGOS EVITA: AGENDA DE COMPETENCIAS DEL JUEVES 7 DE NOVIEMBRE

08:00 A 20:00 GIMNASIA ARTÍSTICA (Pedro Luro 3868)



09:00 – NATACIÓN (NATATORIO EMDER) 4x50 Combinado, 100 Libre, 100 Espalda, 200 Cl, 4x50 Libre



09:00 – FUTSAL FEM. SUB-16 TDF vs. Santa Cruz (APAND – Ruta 2 y Santa Cruz)



09:00 A 16:00 – CANOTAJE (Av. Martinez de Hoz al 800, Punta Mogotes)



09:00 A 17:00 – LEVANTAMIENTO - Finales B: Damas (59 y 64), Varones 73 y 81, Damas 64 y Varones 81. Finales A: Damas (49 y 55) y Varones (61 y 67).



09:00 – CICLISMO Omnium Mixto Sub 16 FEM – MASC. (Punta Mogotes)



09:00 BOCCIA SUB 18 MIXTO (Fortunato de la Plaza 8438)



09:50 – BÁDMINTON MASC SINGLE SUB 16 TDF vs. CABA



10:00 – SKATE Clasif. Femenina y 10:30 Clasif. Masculina (Skate Park)



10:00 a 16:00 TIRO (Skate Park) – Segundo día de competencia



10:10 – HANDBALL PLAYA MASC. SUB-16 TDF vs. Cordoba (Playa Popular – Peralta Ramos 2100)



10:10 – FUTSAL MASC. SUB-16 TDF vs. Entre Rios (APAND – Ruta 2 y Santa Cruz)



10:20 – BÁSQUET 3X3 MASC TDF vs. Chubut (Skate Parl)



10:30 – TIRO CON ARCO (Udine 800) Eliminatoria Equipos Mixtos



10:40 – RUGBY 7 FEM. SUB-16 TDF vs. Santa Cruz (Club Villa Marista – Lucio Mansilla 5410)



11:20 – BÁSQUET 3X3 FEM TDF vs. Salta (Skate Park)



11:30 – BÁDMINTON FEMENINO SINGLE SUB 16 TDF vs. Corrientes (Club Kimberley, Av. Independencia 3030)



12:00 – Triatlón (EMDER) 12:00 Competencia Femenina y 13:00 Competencia Femenina



13:00 – FREESTYLE SUB 16 MASC Y FEM Skate Park



13:00 A 17:00 – ATLETISMO ADAPTADO SUB 18 MIXTO (Pista)



14:00 – BMX FREESTYLE MASC FEM (Skate Park)



14:00 – HANDBALL PLAYA FEM. SUB-16 TDF vs. Catamarca (Playa Popular – Peralta Ramos 2100)



14:40 – VOLEY PLAYA FEM. SUB-16 TDF vs. Sante Cruz (Playa Popular – Peralta Ramos 2100)



14:25 – RUGBY 7 MASC. SUB-16 TDF vs. Chubut (Club Villa Marista – Lucio Mansilla 5410)



16:20 – FUTSAL FEM. SUB-16 TDF vs. San Luis (APAND – Ruta 2 y Santa Cruz)



16:20 – FUTSAL MASC. SUB-16 TDF vs. San Luis (Club Banco Provincia – Fray Ljuis Beltran 7000)