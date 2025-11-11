“Terra Ignis Energía posiciona al gobierno de la provincia de otra manera en la explotación hidrocarburífera”

Lo manifestó la titular de la cartera de Obras y Servicios Públicos del Gobierno provincial, Gabriela Castillo, al referirse a la firma del acuerdo que se llevó adelante con YPF para la cesión oficial de las áreas de explotación hidrocarburífera en el territorio provincial.

Además, se refirió al proceso de negociación que derivó en el acuerdo definitivo, al rol fundamental que tendrá Terra Ignis Energía en Tierra del Fuego y a la intención de agregar valor fueguino y mano de obra local.

Sobre los pasos a seguir luego de la rúbrica, Castillo indicó que “esto va al Ministerio de Energía para terminar el proceso con un decreto del Gobernador que enviará a la Legislatura, donde se votará, por un lado, la aceptación de la cesión y, por otro lado, la extensión de concesión a un contrato en 10 años”.

Asimismo, remarcó que “hay distintos interesados en ser socios de Terra Ignis Energía” y que el “objetivo de la Provincia no es sostener el área hidrocarburífera, sino hacerla crecer en explotación”. Al mismo tiempo, consideró que para ello “hay que hacer mejoras sobre los pozos existentes, exploración en las zonas que están vacantes, todo lo cual requiere una gran inversión”.

“No se trata solamente de tener la actividad extractiva, sino la mejora y los procesos secundarios, para tener mayor valor agregado”, agregó la Ministra.

A su vez, Castillo sostuvo que “hace tiempo que la inversión venía decreciendo” y contó que “hay pozos en perforación a la mitad, espacios de líneas de trabajo que hay que continuar para ampliar la cantidad de producción, porque reserva hay”.

“Hay que invertir para que esa reserva se transforme en un activo económico importante para la provincia”, insistió, a la vez que recordó que “cuando el Gobernador propuso la creación de Terra Ignis Energía tenía que ver con este horizonte, con este planteo de una provincia protagonista de su propia explotación, como lo es Santa Cruz y lo es Neuquén”.

“Más allá de estar convencida que la participación de esta nueva figura Terra Ignis Energía, es una mejora importantísima, estratégica en el crecimiento del sector y posiciona al Gobierno de la provincia de otra manera en la explotación hidrocarburífera”, concluyó.