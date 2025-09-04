El ARCA eliminó trámites presenciales en Tierra del Fuego

Desde el 2 de septiembre, los habitantes de la provincia de Tierra del Fuego ya no necesitan acudir a una dependencia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para realizar trámites de mudanza, autorización de envíos particulares y envío de automotores en condición de carga. Esta medida, anunciada en una gacetilla de prensa, busca agilizar y simplificar las gestiones.

Para acceder a este nuevo sistema, los ciudadanos deben contar con clave fiscal 3 y registrar un correo electrónico en la página de ARCA. Estos requisitos les permitirán ingresar al Sistema Informático de Trámites Aduaneros (SITA). Este es uno de los primeros pasos para la incorporación de gestiones de particulares al SITA.

Una vez iniciada la gestión, la aprobación o rechazo del trámite se comunicará por medio del Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA). La digitalización de estos servicios representa un avance en la modernización de los procesos administrativos, facilitando la vida de los residentes que necesiten trasladar bienes o automotores desde el área aduanera especial (AAE) hacia el territorio nacional continental (TNC).

Fuente: Red 23 Noticias