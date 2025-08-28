Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

Este sábado habrá actividades lúdicas para infancias en el Museo del Fin del Mundo

En el marco del Mes de las Infancias, el Museo del Fin del Mundo abre sus puertas el próximo sábado 30 de agosto con propuestas lúdicas y educativas destinadas especialmente a los niños y niñas de entre 5 y 10 años que deberán asistir acompañados de un adulto.

Las actividades se realizarán el 30 de agosto en el horario de 15:00 h. a 18:00 h. en la Sede Fundacional del Museo del Fin del Mundo (Av. Maipú 173) de la ciudad de Ushuaia, con entrada es libre y gratuita.

El evento, que busca acercar la historia y la naturaleza fueguina de una manera divertida y accesible, contará con un cronograma de talleres y propuestas interactivas:

15:00 a 15:40 h. «Colores del Hielo: pintando la vida antártica»: Una actividad para descubrir la gran biodiversidad del ambiente antártico y comprender su conexión con el territorio fueguino.

16:00 a 16:40 h. «Aventuras entre naufragios y mascarones»: Un viaje al pasado para conocer la historia del naufragio del Duquesa de Albania y las primeras expediciones marítimas en el Atlántico Sur.

17:00 a 17:40 h. «Gigantes del Beagle»: Una propuesta para aprender sobre los mamíferos marinos que habitan el Canal Beagle y la importancia de proteger este ecosistema.

Para más información visitar las redes sociales de @conocimientotdf.

