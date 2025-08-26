Abren las inscripciones al Taller de Orientación Vocacional y Ocupacional “Creando Futuro” 2025

La Municipalidad de Ushuaia informa a vecinos y vecinas que se encuentran abiertas las inscripciones al Programa de Orientación Vocacional y Ocupacional “Creando Futuro” 2025, impulsado por la Secretaría de Cultura y Educación junto a la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos y el Punto Digital.



La propuesta, que está destinada a jóvenes de entre 17 y 20 años, tiene por objetivo acompañar, contener, informar y brindar las herramientas necesarias a las y los jóvenes que se encuentran concluyendo sus estudios secundarios, promoviendo la toma de decisiones más ajustada a la realidad sociocultural, académica y laboral posible. La misma estará a cargo de la licenciada Ayelén Inostroza, realizándose en el “Punto Digital” ubicado en calle Kuanip N° 2089 los días sábado de 15:00 a 16:30. Quiénes deseen participar, podrán inscribirse vía formulario en: https://acortar.link/m88fex, mediante código QR o al correo electrónico juventudes.ushuaia@gmail.com.



Agustín Monzón, coordinador de Juventudes, destacó que “en esta edición de 2025, siguiendo la línea que nos propone el intendente Walter Vuoto de poner a disposición de las y los jóvenes los recursos y dispositivos municipales, estamos potenciando este beneficio junto a la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos a fin de darle una contención más integral a las y los pibes”.

Para conocer más sobre el Programa de Orientación Vocacional y Ocupacional “Creando Futuro” 2025, las y los interesados podrán contactarse al WhatsApp 2901-410353 o al mail juventudes.ushuaia@gmail.com.