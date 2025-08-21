Urquiza destacó los proyectos presentados en la Feria de Ciencias provincial 2025

“Seguimos asombrándonos por el increíble trabajo que han realizado nuestros chicos y chicas. Felicitaciones a todos los participantes y al equipo de Educación que hace posible estos encuentros”, dijo la vicegobernadora Mónica Urquiza. La Presidenta del Parlamento recorrió la Feria de Ciencias, Artes y Tecnología 2025 que se desarrolló en el gimnasio de la Escuela Nº 3, evento de instancia provincial que estuvo organizado por el Ministerio de Educación fueguino.

La máxima autoridad de la Cámara destacó las iniciativas de las y los alumnos de establecimientos públicos y privados de la capital, quienes en esta edición “incorporaron la inteligencia artificial en sus proyectos. Ellos la manejan con mucha facilidad”, enfatizó.

En tanto, agradeció a docentes, al equipo de la cartera Educativa que organiza la actividad y valoró especialmente el compromiso de “nuestros chicos y chicas, quienes en la mayoría de los casos, elaboraron iniciativas relacionadas al cuidado del ambiente”, observó Urquiza.

Agregó que durante meses las y los alumnos llevan adelante las investigaciones pertinentes, hecho que los lleva a posicionarse en este este tipo de instancias. “Nos contaron que elaboran folletos, que luego entregan a las y los vecinos, para visibilizar sus proyectos”, indicó.

Al finalizar, subrayó la naturalidad con la que los participantes de la feria explicaron sus proyectos, “conscientes y seguros de la información que están transmitiendo”.

Cabe recordar que en 2024 participaron alrededor de 80 instituciones que presentaron más de 140 trabajos, de los cuales 18 representaron a la Provincia a nivel nacional obteniendo 10 reconocimientos.