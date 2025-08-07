Se conocieron los ganadores de la 5TA edición de TDF INNOVA

Con gran acompañamiento del ecosistema emprendedor fueguino, se llevó adelante la ceremonia de cierre y premiación del programa TDF INNOVA en su quinta edición. El evento se realizó este miércoles 6 de agosto en el Campus Ushuaia de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, con la participación de autoridades provinciales, representantes del sector privado, integrantes del comité evaluador, y la presencia destacada de las y los once emprendedores finalistas.

En esta edición, participaron 25 emprendimientos de toda la provincia, de los cuales 11 fueron preseleccionados para la instancia final. Durante la jornada, los proyectos finalistas realizaron presentaciones orales ante el jurado, que tuvo la difícil tarea de definir los ganadores en cada categoría.

Ganadores y menciones

Categoría Crecimiento y Expansión

Primer premio: “Brik-Nic SRL”

Mención especial: Eduardo Gassman – “The Crossmutter Rose”

Categoría Despegue Emprendedor

Primer premio: Dr. Cristian Carrión y Dra. Paulina Moya – Proyecto “TrichoDF”

Mención especial: “Neurona – Tu conexión con el bosque”

Los ganadores de cada categoría recibieron un premio monetario de dos millones de pesos, además de acceder a la plataforma nacional del concurso Emprendimiento Argentino 2025, representando a Tierra del Fuego en la instancia federal. Las menciones especiales de cada categoría, recibieron un premio de un millón de pesos junto con herramientas y beneficios complementarios.

Durante el evento y por aprobación unánime del jurado se decidió que a través de CAME, representación Tierra del Fuego, se brindara un paquete de capacitaciones virtuales a los integrantes del proyecto “Ajo Violeta”.

Los premios fueron posibles gracias al acompañamiento de los patrocinadores del Programa: Banco de Tierra del Fuego, Camuzzi – Gas del Sur y Surtruck S.A.. Además, la Agencia de Innovación entregará a todos los proyectos distinguidos un diagnóstico personalizado de oportunidades de negocio en el entorno digital.

Durante el evento, la ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, destacó el crecimiento del ecosistema emprendedor de la provincia y la importancia de continuar generando espacios que promuevan la innovación, “atrás de cada proyecto hay personas que transforman realidades, generan empleo y aportan valor a través de la innovación. Esto impulsa una economía más dinámica, diversificada y sostenible para Tierra del Fuego”.

En la misma línea, señaló el valor de estos espacios de incentivo para la economía local, “este concurso no sólo reconoce el camino recorrido por los emprendedores, también promueve nuevas formas de hacer negocios y ser competitivos a nivel regional, nacional e incluso internacional”.

Desde el Gobierno de la Provincia se continuará apostando por este tipo de iniciativas que fomentan el talento local y acompañan a los proyectos que construyen una provincia más productiva, sostenible y con mayor generación de empleo.