Archi Innova: continúa abierta la convocatoria en el Polo Creativo Sur

La Agencia de Innovación de Tierra del Fuego AIAS y la empresa Newsan a la comunidad a participar de una nueva edición de Archi INNOVA, un laboratorio de proyectos para crear, jugar y explorar el mundo de la tecnología de manera divertida y colaborativa.

Con cupos limitados, las actividades se desarrollarán a partir del lunes 11 de agosto en el Polo Creativo Sur de la ciudad de Ushuaia, en distintos horarios según las edades. Las inscripciones se encuentran abiertas a través de https://forms.gle/mj8fkU683Pw8dJMx8

Cabe resaltar que este laboratorio de ideas y experimentación surge a partir de una articulación estratégica entre el sector público y el privado, con el propósito de impulsar nuevas propuestas educativas en torno a la tecnología, la programación y la robótica para todas las edades.