Choque fatal en Santa Cruz entre un micro y un camión: hay cuatro muertos y 20 heridos

Un choque entre un micro de la empresa Andesmar y un camión sobre la Ruta Nacional N° 3, dejó al menos cuatro muertos y varias personas heridas en la provincia de Santa Cruz.

El siniestro vial ocurrió cerca de las 20 horas de este jueves, cuando ambos vehículos impactaron a unos 8 kilómetros de Güer Aike. Luego de que se diera aviso a las autoridades, varias ambulancias trasladaron a los heridos hasta el Hospital Regional de Río Gallegos.

En total, el servicio médico de emergencia habría trasladado a un total de 25 personas, que fueron identificadas como pasajeras del micro de larga distancia. Por este motivo, la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Cruz confirmó la interrupción total del tránsito en la Ruta Nacional N° 3, en el tramo entre Piedra Buena y Güer Aike, para que los vehículos sanitarios circularan sin impedimentos.

De acuerdo con el parte oficial emitido por el Gobierno de Santa Cruz, tres de las víctimas fatales del accidente fueron el conductor del camión y dos pasajeros de la empresa de viajes. Sin embargo, no se dieron a conocer sus nombres, ni edades.

Cerca de las 03:00 horas, se confirmaría la muerte de la cuarta víctima. Según la información brindada por TN, se trataba de una de las personas que había sido ingresada al área de terapia intensiva del hospital local. No obstante, no se tuvieron detalles de las heridas que había sufrido. Respecto al resto de los heridos, se indicó que 20 de ellos presentarían heridas leves. A su vez, otros dos pacientes tuvieron que ser derivadas al quirófano, pero no se dio a conocer cuáles habrían sido los motivos de las intervenciones.

La Policía de Santa Cruz, los Bomberos regionales, el área de Salud, Protección Civil, la Municipalidad de Río Gallegos y las Fuerzas Armadas participaron del protocolo de emergencia. De igual forma, las tareas continúan en la zona del siniestro.

En línea con esto, aseguraron que las autoridades buscarán determinar cómo sucedió el choque. Según los informes preliminares de los peritos, se confirmó que el camión había impactado contra la parte trasera del colectivo.

Como consecuencia del golpe, el micro de larga distancia terminó por salirse del camino y se desplazó más de 500 metros de la calzada. Por su parte, el camión terminó volcado a un costado de la ruta. “Se investiga la posibilidad de que el chofer del camión se haya dormido al volante”, evaluaron.

En este sentido, los investigadores también habrían descartado que el estado del camino pueda haber afectado al conductor del camión, ya que indicaron que el pavimento se encuentra en buen estado. Tampoco había condiciones climáticas adversas al momento de producirse el accidente.

También se dio a conocer que el micro de larga distancia partió cerca de las 19:00 horas de la terminal de Río de Gallegos, por lo que solo llegó a recorrer 30 kilómetros del trayecto. El viaje tenía como destino final San Salvador de Jujuy.

