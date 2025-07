Denuncian penalmente por amenazas a Elvia Agüero

La delegada de ATE en la OSEF, Elvia Agüero, confirmó que fue denunciada penalmente por parte de un farmacéutico que ingresó en el mes de abril.

«Nosotros le enseñamos el sistema, pero es duro para aprender», explicó en RADIO PROVINCIA. Además se ha detectado varias ausencias sobre el empleado «y la ley de Farmacias dice que una farmacia no puede estar abierta sin un farmacéutico».

«El 19 de junio el profesional manda un mensajito a las 8 de la mañana diciendo que no voy, estoy en otro lado. A las 10:00 le mando un mensaje: ¿a que hora venís? No me contesta el mensaje. Me comunico 12 del mediodía con los funcionarios. Nadie me atiende el teléfono. Entonces mando un email explicando que siendo las 12:45 y cerraba la farmacia, porque hasta el momento el farmacéutico no estaba y no contestaba los mensajes», explicó.

Luego «los compañeros que atienden en la farmacia son idóneos pero siempre debe haber un farmacéutico». Sin embargo «hizo una nota a la presidencia diciendo que yo soy ineficiente y atiendo mal a la gente».

La situación fue escalando «y me denuncio por amenazas. Por lo tanto, me presentará con mi abogado, después del 28 de junio, la causa está en el Juzgado N°2 de Monte Gallinero», dijo.

«Me re duele tener que decirle a una persona que le pagamos un sueldo y que tiene que hacer su trabajo. Realmente soy muy tóxica en ese sentido, porque estamos siendo empleados en la obra social para brindar un servicio, para hacer un trabajo. Ahora que los funcionarios de la obra social no lo hagan, no me importa porque están puesto por la política, pero si me pagan un sueldo me lo tengo que ganar», remarcó.

«Este señor pidió apoyo jurídico a la institución y quiere una prohibición de acercamiento hacia mi persona, pero le recuerdo que trabajamos en el mismo lugar, tenemos una guarda policial que le puede hacer de guardaespaldas. Ahora la Presidenta sacará una circular para ver que área me requiere, pero ella no puede moverme aunque puede pasar cualquier cosa aun con el amparo gremial», finalizó.

Por otro lado, sostuvo que «no es la solución» la sanción por parte de la Legislatura Provincia de modificaciones de la Obra Social. Si bien se traerá «nuevos recursos» lo «vamos a gastar igual, tampoco hay controles».

En declaraciones a RADIO PROVINCIA, indicó que «eso no sirve» y apuntó que «es una vergüenza que los legisladores tengan que escribir en un papelito» y decirle a los funcionarios la importancia de las auditorias: «algo que es natural de la obra social».

«Nunca va a alcanzar, le saque a quien le saque, porque la obra social es un desastre», remarcó sobre la decisión de mantener el 3% para los afiliados obligatorios, incluyendo agentes de los tres poderes del Estado provincial, fuerzas de seguridad y entes descentralizados. Para los jubilados y pensionados que hayan aportado durante al menos 20 años a la obra social, el mismo porcentaje se aplica. En caso de no alcanzar ese tiempo de aporte, deberán seguir contribuyendo con un 3% hasta completar los 20 años efectivos.

